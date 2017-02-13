Открытие Брокер: Рубль продолжает укрепляться за счёт жёсткой политики ЦБ

К 15:17 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,01% до 2162,35 пт., а РТС — 0,82% до 1173,81 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался без существенных изменений относительно пятничного закрытия. Активность была немного ниже обычного. На текущий момент на российском рынке нет идей для сильных движений.

Впрочем, если считать за такую идею рубль, то укрепление национальной валюты давит на рублевые активы. В лидерах дня оказались: «Мостотрест» (+3,85%), «Соллерс» (+3,79%), «ЛСР» (+2,38%), «ММК» (+1,94%), «Северсталь» (+1,35%).

Некоторое оживление бумаг металлургов можно связать с надеждами на изменения в индексе MSCI Russia, а также сохраняющийся позитив на рынке стали. В частности, в распоряжение Reuters попал документ, согласно которому китайские власти намерены радикально сократить мощности производителей стали и алюминия в пяти центральных регионах. На противоположном полюсе расположились: «РусАл» РДР (-3,49%; в прессе появилась информация о возможной скорой продаже пакета, принадлежащего М. Прохорову, на Гонконгской бирже), «ОГК-2» (-1,7%), «Распадская» (-1,69%), «Татнефть» (-1,68%), «МТС» (-1,3%). Среди «голубых фишек» слабее всех выглядят бумаги «Сбербанка» (-0,64%), как показатель потери интереса глобальных инвесторов к российским активам. Впрочем, не все активы одинаковы. «АЛРОСА» (+0,03%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году в семь раз до 148,658 млрд руб.

Рубль продолжает укрепляться как за счёт избыточно жесткой политики ЦБ РФ, так и на фоне достаточно дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3265 руб. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,42%, недельная — до 10,43%, месячная — до 10,49%. Легкий дефицит ликвидности сохраняется и может лишь усилиться по мере приближения налоговых платежей. Соответственно, усилий Минфина по сдерживанию укрепления рубля явно недостаточно. Возможно, ЦБ начнет скупать валюту для пополнения ЗВР или осуществит вербальные интервенции, так как текущий курс явно не благоприятствует экспорту из РФ. С другой стороны, сложно ждать от национальной валюты попыток ослабнуть, когда разница между ставкой ЦБ и инфляцией составляет 5 процентных пунктов, что весьма неплохо способствует притоку спекулятивного капитала в рублевые инструменты в рамках “Carry Trade”. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB снижалась на 0,34% до 58,042, EUR/RUB — на 0,31% до 61,757.

Основной вклад в рост европейских индексов внесли добывающие компании, акции которых пользуются спросом на фоне ралли котировок меди: Anglo American (+1,78%), BHP Billiton (+1,42%), Antofagasta PLC (+1,56%). И естественно, на сырьевом рынке ощущают позитивное послевкусие от китайских данных по импорту и экспорту. В остальном, можно говорить об общем позитивном фоне, который сформировался за счет вполне конструктивного общения нового президента США Д. Трампа с главой японского правительства. Ранее Трамп многократно высказывался о том, что все страны пользуются ослаблением валюты для повышения своей конкурентоспособности, однако на прошедших переговорах тема не поднималась. К 15:15 (мск) DAX составил 11772,56 (+0,91%), CAC40 — 4882,07 (+1,11%), FTSE 100 — 7267,54 (+0,12%).

Информация из Китая говорит о том, что власти страны начали решительное наступление на смог. В результате сокращения производственных мощностей объемы выпуска стали могут сократиться на 8%, а алюминия — на 17%. Однако снижение производства ещё не означает дефицит на рынке. В частности, если говорить о нефти, то снижение добычи в РФ пока не сказалось на объемах экспорта. Также остается открытым вопрос темпов восстановления сланцевой добычи в США. Впрочем, доклад OPEC и статистика по запасам в США на текущей неделе определят направление движения котировок. OPEC, как минимум, повысила свой прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 35 тыс. бар. до 1,19 млн бар. прироста, или 95,81 млн бар. суточного потребления. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $56,48 (-0,39%), WTI — $53,69 (-0,32%), золото торговалось на уровне $1231,1 (-0,39%), медь — $6148,71 (+0,76%), никель — $10780 (+1,13%), палладий — $781,15 (-0,25%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 100,68. AUD и NZD незначительно изменялись относительно доллара США, а вот CAD укреплялся почти на 0,3%. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,064 9+0,04%), GBP/USD — $1,254 (+0,38%), USD/JPY — 113,68 (+0,43%).

В Еврокомиссии ожидают, что в 2017 году ВВП РФ подрастет на 0,8%, а в 2018 году темпы роста ускорятся до 1,1%. В прогнозе также отмечается начало роста зарплат и улучшение занятости. Однако для фондового рынка такие цифры пока не означают волну оптимизма. Рынок, как известно, растёт на деньгах, а надежды на высокие дивидендные выплаты российских компаний почти исчезли. Долговой рынок предоставляет куда более стабильный процентный доход. К тому же, есть риски давления на рискованные активы на фоне выступления председателя ФРС Джанет Йеллен во вторник перед Банковским комитетом Сената США, а в среду — перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.

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