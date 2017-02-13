Альпари: Особенных изменений тренда в рубле не предполагается

Рубль продолжает в понедельник дорожать в парах с иностранными валютами. Доллар США сегодня утром успел обновить 18-месячный минимум, после чего скорректировался немного выше. Рынок продолжает работать в режиме carry trade и почти не обращает внимания на иные факторы, так как Центробанк дал понять, что ситуация с ключевой ставкой в ближайшее время меняться не будет.

Доллар стоит к настоящему времени 58,04 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 61,77 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 14 февраля, составляют 58,06 руб. за американскую валюту и 61,76 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 78 и 92 копейки соответственно.

Стоимость нефти снижается во второй половине дня. Баррель сорта Brent торгуется по $56,34 (-0,6%). Рынок, вероятно, реагирует на пятничную статистику от Baker Hughes, которая отразила рост числа нефтяных вышек за прошлую неделю. Кроме того, уходит часть эмоциональной премии, которую было заметно ранее на отчете МЭА по добыче в этом году.

Итак, в рублевых парах все более-менее прозрачно: торговцы carry trade и желающие заработать на бумажном ралли – направо, поклонники лунных теорий – налево. До конца февраля как минимум тут будет здорово качать, потому что сам по себе такой дорогой рубль мало кому симпатичен, но сделать с ним что-то затруднительно при консервативной позиции ЦБ и тщательно засекреченных операциях Минфина РФ.

Настроения рынка могут измениться, как только США дадут указания на время повышения собственной ставки. Тогда «горячие» деньги направят свои потоки туда, где доходность выше. Или, например, если нефть резко начнет дешеветь, и сырьевые валюты не смогут оставить это без внимания. Пока же баррель стоит в четком среднесрочном коридоре $54-57,50, и особенных изменений тренда не предполагается.

Анна Бодрова, старший аналитик

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