Аналитика онлайн: Рублевым быкам дан "зеленый свет"

Центробанк дал "зеленый свет" для сarry trade с рублем и вместе с Минфином засекретил данные о покупках валюты на Московской бирже.

В Банке России заявили о том, что потенциал снижения процентной ставки несколько ограничен. Участники рынка ожидали, что ключевая ставка может быть снижена уже в марте. Однако теперь ожидания смещаются на более поздние сроки. Скорее всего, следующий раунд понижения ставки произойдет ближе к середине года. Это добавило уверенности спекулянтам, ориентирующимся на операции сarry trade с российским рублем. Между тем, до сих пор ни чего не известно о покупках валюты со стороны Центробанка и Минфина на Московской бирже. Данных об объемах и времени операций нет на официальных сайтах ведомств. Возможно, это одна из мер, при помощи которых Минфин хочет снизить влияние покупки валюты на курс рубля.

На этом фоне в понедельник на торгах Московской биржи курс доллара находится на отметке 58 рублей 05 копеек, курс евро торгуется в районе отметки 61 рубль 75 копеек, индекс ММВБ держится в районе отметки 2175 пунктов, котировки нефти марки Brent подбираются к 57 долларам за баррель.

Укрепление российского рубля в понедельник связано с позитивной динамикой цен на нефть, а также с оптимизмом «рублевых быков». Если Центральный банк Российской Федерации действительно будет оттягивать момент снижения ставки, то доллар/рубль еще наверняка может протестировать новые минимумы. Мы и ранее говорили, что возможны прорывы валютной пары доллар/рубль в район 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки снижения в район отметки 56 рублей 40 копеек. Именно в районе этих значений мы рекомендуем с осторожностью подбирать пару в расчете на разворот или коррекцию. При этом учитывайте, что текущий тренд все-таки нисходящий, и вполне вероятно, что мы увидим его продолжение в среднесрочный перспективе. В случае роста пары доллар/рубль в район отметки 59,20 или 59,60 рекомендуем открывать сделки по тренду на продажу с целями на отметках 58,60 или в районе 58 рублей.

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