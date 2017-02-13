"Золотой монетный дом": Золото на трехмесячных максимумах

По итогам прошлой недели золото показало рост вопреки усилению доллара, с которым оно часто ходит в противофазе, и закончило неделю выше $1230 за тройскую унцию, сохраняя потенциал восходящего движения. Сила золота на фоне силы доллара и роста доходности казначейских обязательств США явление нетипичное, обычно рост доходности провоцирует давление на цену золота.

Поведение золота в последнее время показывает его безусловную относительную силу, как защитного актива, в сравнении валютами фондирования: с евро и йеной, по котором Центробанки удерживают отрицательные ставки, и в сравнении с самим долларом.

Причина такого поведения достаточно очевидна: резкие заявления Трампа относительно переформатирования как экономической политики внутри США, так и отношений США с основными торговыми партнерами, провоцируют серьезные среднесрочные валютные риски и рост волатильности основных валютных пар. Рост волатильности валютного рынка традиционно является питательной средой для роста цен на золото. Глава ЕЦБ уже дает отпор Трампу, заявив в понедельник на прошлой неделе о том, что отрицает как протекционизм, так и ослабление регулирования финансовой сферы, о котором в Вашингтоне заговорили в контексте общей политики ослабления регулирования бизнеса. Также глава ЕЦБ заверил, что в случае ухудшения экономического положения в еврозоне, ЕЦБ не только не свернет, но и расширит программу монетарного стимулирования. Намек Вашингтону прозрачен: на возможный протекционизм со стороны США Европа не постесняется ответить валютной войной, если ее положение ухудшится. Банк Японии пока что не делал громких заявлений, однако именно он, в силу более простой процедуры принятия решений, может перейти к действиям и без всяких предупреждений, если японский экспорт начнет терять конкурентоспособность.

В пользу роста глобальной неопределенности также работают угрозы Трампа в отношении Ирана и его антиэмиграционные меры в отношении исламских стран, которые столкнулись с сильной внутренней оппозицией в самих США. Мнение, что нас ждет большая политическая турбулентность как внутри США, так и в глобальной политике, находит все больше подтверждений.

Дыма без огня не бывает. Слова, рано или поздно, рождают действия. Продавленный Обамой формат G20, в котором должна была бы установиться какая-то взаимоприемлемая для широкого круга стран архитектура международных финансов и торговли, похоже, прекращает существование с приходом Трампа, так и не решив возложенных на него задач.

Сила золота естественна на таком фоне. Его восстановление в район $1300 за унцию более чем вероятно в первом полугодии. Преодоление этого уровня может означать завершение коррекции от уровней пятилетней давности в районе $1800 – 1900 за унцию, и возобновление фундаментального векового тренда роста золота против «кредитных» денег, существующего, пока существуют центральные банки.

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