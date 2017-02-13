ФГ "Калита-Финанс": Словесные интервенции

На прошедшей неделе валютный рынок снова подпал под влияние сильных риторических интервенций. В понедельник, 6-го февраля, глава ЕЦБ Марио Драги дал ответный залп в том, что со стороны кажется риторической валютной войной, начатой Трампом неделей ранее. Драги заявил, что хотя дефляционные риски исчезли, и экономическая ситуация постепенно улучшается, все еще есть необходимость в поддержке со стороны денежно-кредитной политики. Баланс рисков смещен в негативную сторону; ЕЦБ готов увеличить покупки активов в случае необходимости; время для отказа от стимулирования еще не наступило. Также он подверг критике протекционизм и ослабление регулирования финансовой сферы, о котором говорят в Вашингтоне в контексте общей политики ослабления регулирования бизнеса. Заявления Драги спровоцировали снижение евро с начала недели.

Далее, в четверг, 9-го февраля, Президент США Трамп обмолвился, что в течение двух-трех недель готов объявить нечто «феноменальное», касающееся будущей политики фискального стимулирования. Тема фискального стимулирования, традиционно, работает на быков по доллару и по рисковым активам как красная тряпка, и они пошли в наступление. Доллар начал расти и к японской йене, спрос на рисковые активы поддержал сырье и сырьевые валюты – в парах с канадцем и австралийцем доллар во второй половине недели снижался.

По итогам недели индекс доллара закрылся снова выше 100. Среднесрочная техническая картина в EUR/USD пострадала, хотя пока что рано говорить об окончании повышательной коррекции в паре с долларом, шедшей с начала года. Картина прояснится после тестирования уровня 1.06 на следующей неделе. Техническая картина в USD/JPY все еще остается медвежьей, цели в районе 110 пока актуальны. Однако для этой пары есть существенные риски, связанные со встречей Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на прошедших выходных. Уже ранним утром в понедельник валютный рынок может начать отыгрывать результаты переговоров или слухи о них. В начале недели в паре наверняка будет наблюдаться повышенная волатильность. GBP/USD по итогам недели так и не смогла преодолеть 1.25, и останется под давлением.

Доллар/рубль

Рубль в паре с долларом уверенно пробил по итогам недели поддержку 59 за доллар, возобновив тренд укрепления на фоне сильной нефти и роста аппетита к риску во второй половине недели. Аппетит к риску был поддержан Трампом, напомнившем о теме фискальных стимулов, а нефть – ежемесячным докладом Международного энергетического агентства, в котором сообщалось, что ОПЕК на 90% выполнила свои обязательства по сокращению добычи, что рост спроса в этом году будет выше ранее ожидавшегося, и что запасы нефти в странах ОЭСР падают пятый месяц подряд.

Сочетание сильной нефти, спроса на риск и высокой доходности российского долгового рынка спровоцировало выход рубля из диапазона, ограниченного поддержкой 59, в котором он был с начала года. Следующая поддержка, предварительно, находится в районе 57.7. В паре с евро рубль также преодолел важный уровень 62.5, и вероятно, протестирует уровень 61 на этой неделе.

Стоит отметить риски, связанные с укреплением рубля: рубль укрепляется на фоне снижения российского рынка акций, и на позитивных ожиданиях, связанных с будущим ростом американской экономики и потепления российско-американских отношений. Позитивные ожидания могут смениться пессимизмом в том случае, если действия Трампа разойдутся с громкими словами или завязнут в согласования с Конгрессом, что более чем вероятно. Небольшой среднесрочный потенциал укрепления рубля сохраняется, пользу него и технические факторы, но сильных фундаментальных факторов в пользу закрепления тренда пока не видно.

Фондовый рынок

Сохраняющаяся техническая перекупленность на недельном таймфрейме, все еще препятствует росту индекса РТС на фоне укрепления рубля. Индекс продолжает консолидироваться под уровнем 1200. Драйвером пробоя этого уровня, видимо, может служить лишь уверенное преодоление нефтью сопротивления $57 за баррель марки Brent, актуального с момента достижения соглашения ОПЕК+. Индекс ММВБ отражая силу рубля и консолидацию РТС по итогам недели, как и предполагалось ранее, продолжил коррекцию. Поддержкой индекса ММВБ выступит район 2150, его пробой вниз может спровоцировать ускорение движения и потерю еще око...

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