ГК Forex Club: Обзор рынка зерновых 06-10 февраля 2017 года

По итогам недели с 6 по 10 февраля, цены пшеницы достигли максимальных отметок с августа 2016 года, кукурузы - с июля 2016 года, соя находится вблизи максимальных отметок с начала года. Драйверами движения стали наращивание экспорта и пересмотр прогноза остатков на конец года в сторону снижения. На Чикагской товарно-сырьевой бирже мартовские контракты на пшеницу выросли на 4,3% с 429,0 до 447,25 USD/100буш, на кукурузу - на 2,5% с 364,25 до 373,50 USD/100буш, на сою - на 3,1% с 1025,75 до 1057,50 USD/100буш.

На протяжении всей недели цены зерновых демонстрировали рост. Выход Китая из праздников поддержал общую активность рынка. Однако главным драйвером роста стала публикация USDA ежемесячного доклада WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates Report), в котором ведомство ухудшило прогнозы производства, усилило прогнозы потребления и указало на снижение переходящих запасов.

В частности, по пшенице прогноз экспорта повышен на 50 млн. бушелей до 1025 млн и наблюдается падение переходящих остатков на конец текущего маркетингового года на 4,7 млн т до 248,6 млн. Также в отчете снижена оценка мирового производства пшеницы по сравнению с данными 12 января на 4,45 млн тонн до 748,3 млн по причине понижения перспектив урожая в Индии и Казахстане.

Прогноз производства кукурузы повышен на 2,3 млн т до 1040,2 млн т по сравнению с январской оценкой, благодаря росту ожиданий по сбору Мексики и Украины. Вместе с тем повышены прогнозы по внутреннему потреблению на 6,1 млн т до 1033,0 млн т, что позволило снизить оценку переходящих остатков кукурузы в текущем маркетинговом году на 3,4 млн т до 217,6 млн т.

Прогноз производства сои снижен на 1,2 млн т до 336,6 млн т за счет потери части урожая Аргентиной после наводнения. Таким образом, если даже ожидать неизменность потребления (хотя активно наращивается потребление для биотоплива), падение производства приведет к сокращению запасов.

Позитив котировкам зерновых принесла также публикация индекса настроений сельскохозяйственных производителей США. Индекс повысился до 15-месячного максимума до 153 в прошлом месяце с 132 в декабре и 92 в октябре. 39% респондентов ожидают улучшения финансового состояния их фермы в текущем году, и это самый высокий показатель с начала исследования.

Среди спекулятивных факторов влияния выделим растущую озабоченность трейдеров вокруг боевых действий на Донбассе. Некоторые аналитики отмечают схожесть ситуации с 2014 г. и риски для поставок зерновых с черноморского региона. Между тем, на неделе поступало много новостей о росте экспорта РФ в Азию, однако активность последних сдерживает сильный рубль.

Укрепление доллара, наблюдавшееся на неделе и вызванное заявлениями Трампа о скором начале фискального стимулирования, сдерживало рост стоимости зерновых.

По нашим оценкам, зерновые сохраняют перспективы продолжить рост в ожидании стабилизации рыночного баланса. При этом цены пшеницы, кукурузы и сои торгуются выше годовой средней, указывая на переход к бычьему тренду на рынке. Фактором неопределенности и риска по-прежнему выступает Трамп и его миграционная и протекционистская политика. При этом Бразилия и Аргентина уже активно ведут переговоры со странами традиционного американского экспорта, пытаясь перехватить инициативу. Риски формируются вокруг отношений США с Китаем как крупнейшим импортером и потребителем зерновой продукции. Дальнейшее укрепление доллара может начать оказывать давление на стоимость зерновых и ограничивать американский экспорт.

Мы повышаем оценку торгового коридора на будущую неделю для кукурузы до 360-380 долларов за бушель, пшеницы до 420-470 USD/буш, сои до 1030-1090 USD/буш.

На текущей неделе в центре внимания отчет USDA Wheat Outlook и Feed Outlook, публикация запланирована на понедельник 13.02.2017.

Андрей Шевчишин, аналитик

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