Альпари: Валютная пара EUR/USD: после обновления минимума ожидается восходящая коррекция

В пятницу евро/доллар закрылся снижением. Ожидания по отскоку перед выходными днями не оправдались. Уровень 1,0637 не устоял. На фоне роста доходности американских облигаций курс снизился до 1,0608. Доходность по бондам повышалась недолго. Обновив сессионный максимум на 2,4336%, она за два часа снизилась на 1,45%, до 2,3984%. Курс евро вслед за ней срикошетил с минимума 1,0608 до 1,0652 (+44 пункта).

Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за февраль составило 95,7 пункта (прогноз был 98,0, предыдущее значение 98,5).

В понедельник торги по евро открылись снижением. Единой валюте даже не оказали поддержку выборы нового президента ФРГ, которые прошли в эти выходные. 12-м президентом страны стал бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В пятницу евро на американской сессии закрылся ростом. В понедельник в Азии пара находится в минусе. После обновления минимума вероятно коррекционное движение к уровню 1,0657. Укрепление евро может застопориться под уровнем 1,0650. Так как желающих продать евро составляет 30%, то рынок будет искать точку баланса на более низких уровнях.

В Азии доходность бондов находится в положительной зоне. Пять часов облигации торгуются в узком диапазоне. Есть мнение, что по 10-летним бумагам состоится прорыв к уровню трендовой линии на 2,4486. На этом росте ожидается ослабление евро на торгах в Европе. Как только покупатели проверят на прочность линию, произойдет коррекционное движение по прогнозу. При снижении доходности ниже 2,4130, рост курса евро ускорится.

Промежуточное сопротивление по евро находится на 1,0630. Ближайшая цель 1,0587. Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0595, максимум – 1,0657, закрытие – 1,0635.

В 14:00 мск в еврозоне выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.

В течение дня будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о нефтяном рынке.

Владислав Антонов, аналитик

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