Открытие Брокер: Можно ожидать ужесточения риторики Минфина

По итогам предыдущей торговой недели индекс ММВБ снизился с 2226,61 до 2162,19 пт., а РТС — с 1190,40 до 1164,21пт. Пара EUR/USD упала с $1,079 до $1,0628. USD/RUB упала с 58,9425 до 58,24, а EUR/RUB — с 63,585 до 61,95. Нефть Brent упала за неделю с $56,81 до $56,70 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 2297,42 до 2316,10.

Российский ЦБ ужесточил риторику, ФРС, напротив, смягчил, а ЕЦБ мечется между необходимостью стимулирования и тревожных сигналов с инфляционного фронта. Естественно, в условиях повышения неопределённости основное внимание на рынке смещается в сторону макроэкономической статистики, тем более, что период отчётности, в основном, миновал.

Япония начнёт новую неделю с публикации очередной оценки ВВП за IV квартал и за весь 2016 год. Еврокомиссия в этот день поделится своими прогнозами по экономике. В России выйдут данные по исполнению бюджета. «Дикси» проведёт совет директоров.

Во вторник в рамках азиатской сессии основное внимание будет приковано к данным Китая по инфляции, как потребительской, так и ценам производителей. В конце 2016 года цены производителей КНР показали существенный рост, что могло привести к разогреву инфляционного показателя, а это, соответственно, делает возможным ужесточение денежной политики Народного Банка Китая. Япония в этот день поделится данными о промышленном производстве. В Германии опубликуют пересмотренную оценку ВВП и показатели ZEW. Затем выйдет сводная статистика промышленного производства в еврозоне, а также пересмотренная оценка ВВП и инфляции. Если подтвердится тенденция к ускорению роста цен, то можно ждать очередного наступления евро против доллара, так как разогрев показателя означает свертывание сверхмягкой политики ЕЦБ. В январе, по предварительной оценке, инфляция в еврозоне составила 1,8%. Однако президент ЕЦБ Марио Драги назвал это временным явлением. Данные по инфляции также ожидаются по Великобритании. Американский календарь предполагает выход статистики по ценам производителей. В России отчетность по РСБУ за 2016 год предоставит «Интер РАО».

В середине недели Великобритания поделится данными по рынку труда. В еврозоне выйдут цифры по торговому балансу. Однако более интересным будет американский отрезок торгов, так как планируется выход статистики по потребительской инфляции, что наиболее важно для прогноза действий ФРС, а также индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index. Кроме того, в этот день в США опубликуют статистику по розничным продажам за январь, промышленному производству и запасам нефти. В российском календаре запланирована статистика по недельной инфляции, а также промышленному производству. ММК отчитается по МСФО за 2016 год.

В четверг любители австралийского доллара смогут отыграть статистику по безработице, которая может сократиться на фоне роста сырьевых цен в последние месяцы. Япония опубликует данные по машиностроительным заказам. В США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также цифры по новым строительствам и разрешениям для них. И, как гвоздь программы, в этот день будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Вместе с индексом Нью-Йорка он считается основным показателем здоровья американской экономики. В России финансовую отчётность по МСФО за 2016 год предоставит торговая сеть «Лента», а по US GAAP отчитается Yandex.

В пятницу утро будет достаточно спокойным, и основные отчёты начнутся на европейской сессии. В еврозоне выйдут цифры по счету текущих операций. В Великобритании опубликуют статистику по розничным продажам. По США выйдет только индекс опережающих экономических индикаторов, а вечером отчёт Baker Hughes по активным буровым, число которых упорно увеличивается в последние недели и смущает нефтяных «быков». В России ожидается публикация данных по ценам производителей.

Новая неделя в Азии началась вполне оптимистично. Встреча Д. Трампа и премьера Японии Шиндзо Абэ прошла без воспоминаний о манипулировании курсом йены, а также вполне благосклонно к участию японских денег в инфраструктурном строительстве в США. Соответственно, японская валюта ослабла и вернулась за отметку в 114 за доллар. Кроме того, Д. Трамп вспомнил о политике единого Китая, что также сняло часть вопросов о возможной напряженности по поводу Тайваня. Между тем, статистика Японии не радует. ВВП в IV квартале вырос на 1,0% при ожиданиях 1,1%, а в квартальном выражении на 0,2% при ожиданиях 0,3%. К 8:45 (мск) Shanghai Composite составил 3214,59 (+0,56%), Nikkei 225 — 19459,53 (+0,42%).

Котировки нефти смогли подрасти в пятницу на надеждах, что обязательства по сокращению добычи в OPEC+ соблюдаются на 90%, как об этом пишет Международное энергетическое агентство. Между тем, Baker Hughes сообщила в пятницу, что за прошлую неделю число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 8 единиц до 591 штук. Рост продолжается четыре недели подряд, а общее число работающих буровых достигло максимума с октября 2015 года. В понедельник ожидается доклад OPEC, в котором будут отражены первые данные по сокращению добычи. Медь продолжает дорожать на фоне забастовки работников чилийской шахты Эскондида, которая является крупнейшим медным рудником в мире. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust увеличились с 814,51 тонн до 836,73 тонн. К 9:05 (мск) контракт Brent составил $56,67 (-0,05%), WTI — $53,8 (-0,11%), золото торговалось на уровне $1231,3 (-0,37%), медь — $6182,88 (+1,32%), никель — $10675 (+0,14%), палладий — $782,95 (-0,02%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 100,91. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,063 (-0,1%), GBP/USD — $1,251 (+0,14%), USD/JPY — 113,68 (+0,43%).

Российский рынок завершил прошлую неделю с потерями. Потери эти объясняются как укреплением рубля, который снижает привлекательность рублевых активов, так и отсутствием каких-то больших идей. Надежды на новую администрацию США пока не оправдываются, и внутренних позитивных экономических событий также не наблюдается. Нефть застряла в узком диапазоне, что также не способствует однонаправленному движению российских индексов. Лишь у рубля остаются традиционные факторы поддержки в виде снижающейся инфляции и высокой ставки ЦБ РФ. Даже покупки валюты в пользу Минфина особого влияния на рубль не оказали, так как их объём остается незначительным для валютного рынка. На предстоящей неделе можно ожидать ужесточения риторики финансового ведомства, а также продолжения попыток укрепить российскую валюту. Между тем, у фондового рынка идей для роста нет. Если индекс ММВБ закроет день ниже отметки 2140 пунктов, то можно ожидать дальнейшего движения к 2030-2080 уровням.

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