ИК Финам: В первой половине дня ожидается небольшой рост по ММВБ и нейтральная динамика по доллару

В преддверии старта торгов на российской площадке конъюнктура на внешних рынках выглядит положительно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,42%. Предварительный ВВП Японии в 4 квартале вырос на 1% г/г, когда ожидалось +1,1%. Китайский индекс CSI300 растет на 0,66%. Трамп в телефонной беседе с лидером КНР поддержал политику "одного Китая". Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0,2%. Согласно заявлению президента США в ближайшие недели будет представлено "феноменальное" изменение налоговой системы, включающее сокращение налогов для физических лиц и компаний.

Котировки основных сортов нефти снижаются в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $56,66, а Light по $53,79 за баррель. Несмотря на рост числа буровых установок в США, сопровождающееся ростом запасов и добычи, поддержку нефтяным котировкам оказывает неожиданно усердное исполнение ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи. По оценкам, добыча в январе сократилась на 1,2 млн барр, что почти полностью нивелировало дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Учитывая позитивную конъюнктуру на внешних рынках, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Негативное влияние на котировки индикатора широкого рынка со стороны сокращения доли Газпрома в MSCI и публикации недостаточно сильной январской отчетности Сбербанка должно почти сойти на нет. Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании старта потенциально позитивного для котировок сезона корпоративных отчетностей за 4 квартал. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика по паре доллар/рубль в условии стабильных цен на нефть и котировок индекса доллара (DXY).

Другая аналитика