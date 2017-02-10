Dukascopy Bank SA: на ожиданиях продления санкций российские индексы в пятницу будут снижаться

После сегодняшнего сообщения Международного энергетического агентства о сокращении добычи нефти странами ОПЕК на 90% от утвержденных ранее квот цены на нефть марки Brent взлетели на 1,5% до $56,2 за баррель. Вслед за ними курс рубля относительно доллара вырос на 23 копейки до 58,7115 руб./долл. Впрочем, позитивный внешний фон не оказал поддержку акциям российских эмитентов, и индекс ММВБ снизился на 0,5% до 2163 пунктов. Сегодняшнее снижение акций сырьевых компаний, скорее всего, связано с ростом опасений того, что экономические санкции в ближайшее время сняты не будут.

Мы ожидаем продолжения снижения российских индексов акций во второй половине торгового дня пятницы из-за ожиданий продления санкций против России. Дело в том, что Дональд Трамп после контактов с лидерами Китая и Японии показал, что он может изменить свою позицию во внешнеполитических вопросах. Искать возможности по сотрудничеству с Россией, особенно, если он не встретит поддержки в сенате США, ему будет трудно.

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