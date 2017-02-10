Альпари: Россия не исключает продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти

Договоренность стран ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении добычи черного золота может быть продлена на период после 1 июня текущего года. Об этом сообщил в интервью представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков. Также он не исключил, что Россия может принять участие в продлении этого соглашения, однако уточнил, что говорить о продлении соглашения как о свершившемся факте пока рано.

Пока на нефтяной рынок поступают противоречивые сигналы. В январе добыча нефти в мире снизилась на 1,5 млн баррелей в сутки, согласно отчету МЭА. Это положительная новость, но, на наш взгляд, пока сокращение производства черного золота недостаточно, чтобы возобновилось ралли на нефтяном рынке. Для этого необходимо, чтобы с рынка ушло еще около 2 млн лишних баррелей. При этом активизируются производители сланцевой нефти в США. Так, к началу февраля количество активных нефтедобывающих платформ в США увеличилось до 583 единиц, хотя на начало 2017 года это число не достигало даже 500.

С одной стороны, ранее Саудовская Аравия заявляла, что не намерена участвовать в продлении соглашения о сокращении добычи нефти после 1 июня, если такое состоится. С другой стороны, министр нефти Ирана недавно обратился к представителям нефтедобывающих стран и призвал их продолжать сокращать добычу нефти до конца года ради стабилизации цен. Это заявление также поддержал представитель Венесуэлы в ОПЕК. При этом сам Иран не участвует в выполнении данного соглашения. По-видимому, производители нефти из стран ОПЕК опять рассчитывают на Россию и других независимых производителей.

На наш взгляд, России следует участвовать в таком соглашении, только если российские производители нефти выиграют от сокращения добычи. На сегодняшний день котировки нефти прибавляют 1%. Мы полагаем, что если такая информация подтвердится, то она может привести к краткосрочному ралли на нефтяном рынке, и котировки нефти повысятся до $60 за баррель. А это в свою очередь станет позитивом и для рубля, который может продолжать укрепление даже вопреки активности ЦБ на валютном рынке, и для акций российских нефтяных компаний.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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