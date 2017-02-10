Открытие Брокер: Российский рынок рискует завершить очередной день снижением

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,49% до 2163,28 пт., а РТС — на 0,26% до 1160,13 пт. К середине дня индекс ММВБ незначительно снижался на средних объёмах. Особых идей для роста нет, так как сигналы из администрации США говорят о том, что послаблений в отношении РФ в ближайшее время не будет. Между тем, стимулирующие налоговые меры, которые готовит Белый дом, России почти не касаются, поскольку товарооборот между двумя странами незначительный.

Ребалансировка индексов MSCI также не вызывает оптимизма, в связи с чем продажам подверглись акции «Сбербанка» (-1,6%). Бумаги «Газпрома» (+0,17%), напротив, частично восстанавливают свой провал в предыдущие дни на аналогичных ожиданиях. В лидерах дня оказались: «КАМАЗ» (+2,19%), «Мостотрест» (+2,0%), «Кузбасская топливная компания» (+1,74%), «Магнит» (+1,4%), «Соллерс» (+1,34%), «Дикси» (+1,11%). В аутсайдерах дня прописались:

«Башнефть» (-4,94%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,75%), «ВСМПО-Ависма» (-1,68%), «НМТП» (-1,67%). В целом, экспортёры тянули рынок вниз на фоне продолжающегося укрепления рубля. Руководство «РусАл» (-0,09%) опровергло слухи о том, что компания планирует вторичное размещение акций на Лондонской бирже. Перспективы восстановления рынка становятся хуже, если неделя будет закрыта ниже 2180, а риски падения усилятся при закрытии дня ниже 2140 по ММВБ.

Рубль продолжил укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3300 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,39%, недельная — до 10,40%, а месячная — до 10,48%. Рубль остаётся одним из самых привлекательных по доходности, о чем свидетельствуют вполне успешные размещения рублёвых облигаций, как ОФЗ, так и корпоративных.

Соответственно, покупки валюты в пользу Минфина составляют незначительную долю на рынке и не могут сломить общую ситуацию. К тому же, на торгах в пятницу вновь растёт нефть, стимулируя покупки рублей.

Уже на следующей неделе рубль также начнёт ощущать поддержку приближающегося налогового периода. Учитывая высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, российские экспортёры могут оказать существенное влияние на курс национальной валюты. К 15:15 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,38% до 58,727, EUR/RUB — на 0,62% до 62,462.

Европейские инвесторы обратили внимание как на рост экспорта, так и на рост импорта КНР в январе, что улучшает ожидания относительно международной торговли. Первыми улучшение настроений почувствовали добывающие компании: Anglo American (+3,09%), BHP Billiton (+1,42%), Antofagasta PLC (+2,05%). Бумаги ArcelorMittal прибавляли более 4% на отчёте, показавшем рост прибыли почти на 20%. Ослабление евро в течение недели поддержало бумаги экспортёров: Renault SA (+1,56%), Volkswagen AG (+1,74%). Промышленное производство в Великобритании выросло в декабре на 1,1% при ожиданиях 0,2%, а в годовом выражении — на 4,3% при ожиданиях 3,2%. К 15:15 (мск) DAX составил 11675,73 (+0,28%), CAC40 — 4822,4 (-0,08%), FTSE 100 — 7254,68 (+0,35%).

Китайский импорт нефти в январе оказался третьим по объёму за время ведения статистики. В цифрах это составило 8,01 млн бар. в сутки.

В декабре 2016 года были зафиксированы самые большие объёмы импорта, или 8,57 млн бар. в сутки. Однако эта информация стимулировала покупателей утром. Далее фактором дня стал отчёт МЭА, который сообщил о том, что члены OPEC уже на 90% исполнили свои обязательства по сокращению добычи, а отдельные страны даже перевыполнили свои обязательства. Учитывая текущие производственные показатели, полагают в агентстве, через полгода мировые запасы будут снижаться на 0,6 млн бар. в сутки. Доклад OPEC будет опубликован в понедельник, но вряд ли он окажется менее оптимистичным. Возвращаясь к цифрам из Китая, стоит отметить годовой прирост импорта железной руды на 12%, а также самые крупные закупки угля в январе за последние три года. Единственным неприятным исключением стала медь, объёмы закупок которой сократились как относительно декабря, так и в годовом выражении. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $56,31 (+1,22%), WTI — $53,59 (+1,11%), золото торговалось на уровне $1226,8 (-0,81%), медь — $5888,57 (+0,66%), никель — $10450 (+1,65%), палладий — $778,5 (+0,77%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 100,77. AUD укреплялся почти на 0,3% против доллара США, а вот NZD и CAD слабели до -0,1%. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,063 (-0,22%), GBP/USD — $1,245 (-0,38%), USD/JPY — 113,48 (+0,22%).

Вечером в 16:30 (мск) будут обнародованы данные по безработице в Канаде, в 18:00 (мск) — по индексу потребительской уверенности Университета Мичигана, в 21:00 (мск) — по отчёту Baker Hughes по активным буровым, в 22:00 (мск) — по федеральному бюджету США. Российский рынок рискует завершить очередной день снижением на фоне потери интереса к нему из-за падения вероятности прорыва в российско-американских отношениях. Впрочем, если речь идёт о рублёвых облигациях, то спрос на них остаётся стабильным. При инфляции около 5% корпоративные облигации обещают доходность от 8,5 до 10,5% в зависимости от надёжности эмитента. Соответственно, спрос в рамках “Carry trade” обеспечивает рубль стабильностью. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%.

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