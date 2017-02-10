ИнстаФорекс: Российский рынок продолжает игнорировать позитивные сигналы

В очередной раз попытки российских индексов вернуться к росту не увенчались успехом. После утренних поползновений бенчмарки снова оказались под давлением, повторяя вчерашний сценарий. И снова преимущественно благоприятный внешний фон даже вкупе с растущей нефтью не могут привлечь покупателей. К 14.45 мск. ММВБ снижается в пределах 0,5%, до 2165, а РТС находится немногим ниже уровня открытия, на 1161. Рубль продолжает торговаться вблизи максимумов, дорожая на 0,4% и 0,55% к доллару и евро соответственно.

В голубых фишках преобладают продажи. Несмотря на удорожание валюты, акции финансового сектора не пользуются спросом. Котировки «Сбербанка», ВТБ и «МосБиржи» теряют в цене 1,5%, 0,58% и 0,18% соответственно. «РусАл» рассматривает продажу до 20% новых акций на Лондонской бирже. Сейчас ведется обсуждение с банками, но в самой компании пока никак не комментируют ситуацию.

Лучше рынка выглядят бумаги «Магнита», ДИКСИ и «ФосАгро», прибавляющие 1,5%, 0,9% и 1,15% соответственно. «Мегафон» завершил покупку 15%-ной экономической доли в Mail.ru у структур, аффилированных с USM Holding, контролирующим акционером Мегафона. Оператор заплатил 640 млн долларов. Еще 100 млн долларов должны быть уплачены через год после закрытия сделки.

До конца дня давление на российские площадки может несколько ослабеть, если иностранные индексы продолжат торговаться с позитивным настроем, а котировки Brent удержатся над отметкой 56 долл./барр. В ближайшие дни все внимание мировых инвесторов будет приковано к Вашингтону, где состоится встреча президента США Трампа и премьер-министра Японии Абэ. Если встреча пройдет в позитивном ключе, в понедельник рисковые активы, включая российские индексы, могут получить поддержку.

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