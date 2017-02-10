ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Интуиция подсказывает, что весной рынок разморозится

Сегодня индекс РТС пребывает у «нулевой зоны». На прошлой неделе произошло неожиданное снижение числа обращений за пособием по безработице в США почти до трехмесячного минимума. Сейчас самый длинный период (101 неделя), когда число обращений за пособием по безработице находится ниже 300 тысяч, после 1970 года (тогда длительность такого периода достигла 161 недели). Не за горами повышение ставки ФРС США, что неблагоприятно для развивающихся рынков.

Аналитик по товарным рынкам в RBC Capital Markets Хелима Крофт ожидает повышенной волатильности товарных и фондовых рынков. «Внимание участников рынка переключилось с возможных положительных драйверов экономики на возможные отрицательные факторы. Это проявление циклической неопределенности, и на этот год мы ожидали много таких проявлений. Однако, надо признать, этот процесс происходит быстрее, чем мы думали. Мы по-прежнему предупреждаем инвесторов о возможности кризиса во внешней перспективе будет крайне трудно справляться, учитывая переходное политике в краткосрочной перспективе... С таким кризисом в краткосрочной состояние, большое количество вакансий и нестандартность организационных принципов исполнительной власти».

Цены на золото сегодня несколько снизились, но краткосрочные перспективы остаются светлыми. «Сейчас, во времена повышенной неопределенности, политических рисков и беспокойств на рынке, золото остается лучшим другом инвестора», – говорит аналитик FXTM Лукман Отунуга. «Рост ставок в США в этом году может давить на золото вниз в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе обстановка для золота благоприятна и ожидается продолжение роста на фоне усилений беспокойств», – говорит Отунуга. Технический анализ говорит в пользу роста золота. «Текущий потенциал роста может достаточно вдохновить быков и отправить цены на золото вверх к $1250», – говорит Отунуга.

Мы настроены оптимистично, но пока наш фондовый рынок находится в «замороженном состоянии». Сигнал на дополнительный «замороз» - пробитие повышательного тренда 2175 на графике индекса ММВБ, и возможное снижение до отметки 2136 пунктов. Но интуиция подсказывает, что весной рынок разморозится.

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