Аналитика онлайн: Минфину не везет с рублем

Минфин уже второй раз за год потерпел неудачу при размещении государственных облигаций федерального займа. На российских финансовых площадках все достаточно спокойно благодаря позитивной динамике цен на нефть.

Уже второй раз с начала года Минфин не смог реализовать весь объем облигаций, предложенный кредиторам. Речь идет о размещении облигаций федерального займа, так называемых ОФЗ. Эти бумаги были крайне интересны игрокам, особенно зарубежным, в прошлом году.

Напомним, что одной из основных причин укрепление рубля в 2016 году были операции сarry trade. Иностранные инвесторы конвертировали валюту в рубли и покупали в том числе облигации федерального займа. Они таким образом размещали деньги в дорожающей валюте и в безрисковых активах под достаточно высокий процент. При этом последние планы ведомства Антона Силуанова по покупке валюты на открытом рынке начали снижать интерес инвесторов к покупке российских гособлигаций. Как бы в скором времени капитал, который в прошлом году пришел в страну, не начал обратный путь...

На торгах Московской биржи курс доллара находится в районе отметки 58 рублей 90 копеек, евро торгуется на уровне 62 рублей 70 копеек, индекс ММВБ держится вблизи 2170 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к отметке 56 долларов за баррель.

Действительно, риск ухода нерезидентов из российских активов, на наш взгляд, достаточно высок. В случае падения российских фондовых индексов и курса рубля, такой сценарий вполне реально может реализоваться уже в текущем году. Что в это время будет делать Минфин и Центробанк - это большой риторический вопрос.

Что же касается курса доллара и российской валюты, то здесь мы свои рекомендации не меняем. Мы считаем, что дно "где то рядом". Вполне вероятно, что перед разворотом тренда котировки доллара опустятся до 57 рублей 60 копеек, может быть, даже будут попытки прорыва в район отметки 56,40. Именно в районе этих отметок мы рекомендуем с осторожностью устанавливать заявки на покупку в расчете на разворот валютной пары доллар/рубль. Надо учитывать, что данные сделки мы открываем против тренда, что достаточно рискованно, так как при пробое уровня нам придется закрывать сделки с отрицательным результатом.

Другая аналитика