Альпари: Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

Американские фондовые индексы продолжают обновление исторических максимумов. Вчера это в очередной раз сделали высокотехнологичный NASDAQ Composite, индекс широкого рынка S&P 500 и Dow Jones. Таким образом, в США продолжается «ралли Дональда Трампа», начатое в ноябре прошлого года.

В четверг новоизбранный президент США выступил с инициативой снижения налогов. Об этом он говорил ещё в своей предвыборной кампании. Но на деле это потребует полномасштабной налоговой реформы, так что может растянуться на годы.

Позитивно на выступление Трампа отреагировали доллар и акции банков. Дополнительно рынок поддержали выступления представителей ФРС США. Чарльз Эванс заявил, что не стоит ждать в этом году три повышения ставки, а Джеймс Буллард и вовсе отметил, что будет голосовать за одно повышение ставки за год.

За последние три месяца S&P 500 прибавил более 10%, а NASDAQ – 11,5%. Лидером роста стал индекс Dow Jones, где повышенный вес имеют акции промышленных и металлургических компаний, он прибавил более 12%. Это связано, в том числе, с планами Дональда Трампа увеличить вложения в инфраструктуру (строительство аэропортов, мостов и т.д.) более $1 трлн.

Индекс Dow Jones – старейший из американских индексов, его история насчитывает более 130 лет. В последнее время его употребление заметно снизилось (более активно инвесторы используют S&P и NASDAQ), но при президенте Трампе этот индекс вновь стал актуален.

Роман Ткачук, старший аналитик

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