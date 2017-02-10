Открытие Брокер: Нестабильность в финансовом секторе Китая оказывает давление на цены

В начале 2017 года рынки цветных металлов показали настоящее ралли под влиянием ожидающегося сокращения предложения металлов от китайских производителей и проблем с поставками из Филиппин, Индонезии и Чили. Дополнительную поддержку рынку оказывало ослабление курса доллара США.

Беспокойство участникам рынка доставляет неустойчивая ситуация в финансовой сфере Китая: снижающийся курс юаня и отток капитала из страны могут оказать отрицательное воздействие на импорт и потребление цветных металлов. По предварительным оценкам, строительная и автомобильная отрасли в 2017 г. могут замедлить темпы роста.

Кроме того, Банк Китая повысил краткосрочные процентные ставки после праздников, что может привести к ограничению кредитования операций. Контроль чрезмерного финансового риска стал одним из главных приоритетов китайских властей.

Цены на медь получили мощную поддержку от забастовок на медных рудниках в Чили и снижения добычи в Индонезии.

Забастовка рабочих на крупнейшем в мире медном руднике Escondida (около 6% мирового производства меди), принадлежащем компании BHP Billiton, началась 9 февраля 2017 года. Компания намерена сократить количество рабочих на руднике, против чего возражает профсоюз. Анонсированная 25-дневная забастовка может изъять с рынка около 85 тыс. тонн меди. Также в марте 2017 г. ожидается пересмотр трудовых соглашений на рудниках компании Rio Tinto, что вновь может привести к забастовкам.

Производство меди в Чили в 2016 г. составило 5,55 млн тонн, сократившись на 3,9% к 2015 г. за счет падения добычи на шахтах BHP Billiton и Anglo American. Производство меди в Чили в 2017 г. вырастет на 4,3% в годовом выражении до 5,79 млн тонн, производство в 2018 г. оценивается на уровне 6,0 млн тонн.

Падение добычи меди в 2016 г. на 5% (г/г) до 986,5 тыс. тонн наблюдалось на руднике в Конго. Производство меди в Перу в 2016 г. составило 2,2 млн тонн, а в 2017 г., по оценкам, вырастет до 2,6-2,7 млн тонн в связи с запуском рудника Las Bambas и расширением операций на шахтах компании Freeport-McMoRan.

Кроме того, в прошедший период произошло снижение добычи меди на индонезийском руднике Grasberg, т.к. индонезийские власти пока не продлили разрешение на экспорт медного концентрата для компании Freeport. Экспорт медного концентрата был приостановлен 12 января 2017 года. Последний раз соглашение приостанавливалось в 2014 г., а его возобновление заняло полгода и лишило рынок 180 тыс. тонн руды. Также на руднике компании наблюдаются протесты рабочих.

Запасы меди на LME в рассматриваемый период резко снизились. При этом запасы меди в Шанхае выросли на 55,4%. Остроту ситуации с поставками снижает профилактический ремонт на трех крупных китайских заводах-производителях меди (Jinguan, Yuguang и Minmetals), запланированный на февраль-март 2017 года. Производство рафинированной меди в Китае в 2016 г. выросло на 6% (г/г) и составило 8,44 млн тонн.

По опросу «Рейтер», избыток на мировом рынке меди в 2017 г. составит 80 тыс. тонн, а в 2018 г. увеличится до 80,5 тыс. тонн.

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