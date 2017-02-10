Альпари: EUR/USD: цена осталась в ценовом диапазоне от 8 февраля

В четверг по итогам дня курс пары евро/доллар закрылся снижением. Во второй половине дня евро оказался под давлением из-за резкого роста доходности казначейских облигаций. Доходность повысилась после комментариев президента США Дональда Трампа о том, что в течение двух-трех недель он объявит о некоторых налоговых изменениях. Об этом он заявил на встрече с генеральными директорами авиационных компаний. Вслед за доходностью укрепился по всему рынку доллар США. Курс евро/доллар снизился с 1,0694 до 1,0651.

В Азии евро/доллар торгуется по 1,0662. Пара консолидируется на этом уровне 11 часов. Доходность 10-летних и 30-летних американских облигаций находится в плюсе, чем мешает укрепляться евро против доллара США.

Индекс евро повышается и составляет 99,52 пункта. Это значит, что евро дорожает в большинстве кроссов. Неплохой рост со вчерашнего дня наблюдается в парах евро/франк и евро/йена. Сейчас в Азии пытаются развить восходящее движение пары евро/австралийский доллар и евро/фунт.

Рост доходности американских облигаций сдерживает укрепление евро с долларом. По 10-летним облигациям ближайшее сопротивление находится на уровне 2,4277%. Очевидно, что отсюда доходность начнёт снижаться. В связи с этим по евро ожидается снижение 1,0640, а после разворота восходящее движение в район 1,0702. Есть только сомнение, что покупатели смогут с первого раза пройти трендовую линию на уровне 1,0679.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0638, максимум – 1,0702, закрытие – 1,0680.

В 12:30 мск Великобритания выпустит данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за декабрь.

В 12:30 мск в Великобритании выйдет баланс внешней торговли товарами за декабрь, объём расходов на строительство декабрь, объём промышленного производства декабрь.

В 16:30 мск Канада опубликует статистику по изменению количества занятых за январь, уровню безработицы за январь. США – индекс цен на импорт за январь.

В 18:00 мск в Великобритании выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за ноябрь-январь.

В 18:00 мск в США обнародуют предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за февраль, предварительные данные по инфляционным ожиданиям на следующие 12 месяцев от Университета Мичигана за февраль.

В 22:00 мск в США выйдет баланс федерального бюджета за январь.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика