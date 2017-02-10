Открытие Брокер: Рубль имеет шансы на дальнейшее укрепление, хотя потенциал незначителен

По итогам торгов 9 февраля индекс ММВБ снижался на 0,71% до 2173,98 пт., а РТС — на 0,13% до 1163,19 пт. В течение дня на рынке преобладали негативные настроения. Укрепляющийся рубль давил на бумаги экспортёров, но к закрытию дня их потери заметно уменьшились. В итоге, аутсайдерами стали: «Соллерс» (-3,55%), «Кузбасская топливная компания» (-3,16%), «Северсталь» (-2,78%), «НОВАТЭК» (-2,62%), «РусАл» РДР» (-2,34%; планирует разместить до 20% акций нового выпуска на Лондонской Бирже). Акции «Газпрома» (-2,13%) продолжают снижаться на ожиданиях изменений в индексе MSCI Russia, в результате которых доля бумаг компании в индексе сократится с 16,5% до 15,1%. Бумаги «ФосАгро» (-6,59%) отреагировали на новость о том, что Adorabella Limited, бенефициаром которой является Андрей Гурьев, продала 4,5% акций «ФосАгро» по цене 2550 руб. за штуку. На полюсе роста оказались: «Башнефть» (+7,55%), привилегированные «Ростелеком» (+4,68%), «Аэрофлот» (+3,78%), «КАМАЗ» (+3,4%), «МРСК Центр» (+3,39%), «Магнит» (+2,98%). На валютном рынке инициатива вновь на стороне рубля. По данным ЦБ РФ, положительное сальдо счета текущих операций РФ в январе составило $8,6 млрд, что почти вдвое превышает показатель прошлого января. Чистый отток капитала в этот месяц оказался на уровне $2,2 млрд, что вполне сравнимо с $2,1 млрд год назад. К тому же, 1 зампред ЦБ РФ С. Швецов отметил, что “Carry Trade” лучше, чем отсутствие притока капитала. Иными словами, ЦБ РФ поддерживает сложившуюся ситуацию на рынке, и национальная валюта может ещё укрепиться, тем более в условиях роста рублёвых ставок.

Американские торги завершились новыми рекордами основных индексов. В начале дня оптимизм в экономике подтвердили данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Их число сократилось за прошлую неделю на 12 тыс. до 234 тыс. Бумаги нефтяников присоединились к нефти и показали рост впервые за четыре торговых дня: ConocoPhillips (+0,42%), Chevron Corp. (+0,61%), Exxon Mobil (+0,45%). Технический отскок также пришёл и в бумаги банков, которые снижались в предыдущие дни на фоне падения доходности казначейских обязательств: Bank of America (+1,99%), Citigroup (+1,67%), JPMorgan (+1,44%). Картину дня портили такие бумаги, как Coca-Cola (-1,83%), где ожидают падение выручки в 2017 году на 12-13%. В целом, «индекс страха» упал на 4,98% до 10,88%. В итоге, DJIA прибавил 0,59% до 20172,40, а S&P 500 — 0,58% до 2307,87, NASDAQ — 0,58% до 5715,18.

Новый президент США Д. Трамп в очередной раз пообещал представить план пересмотра корпоративных налогов в ближайшие две недели, что должно будет стимулировать дальнейшее развитие занятости в США, а также способствовать реализации инфраструктурной модернизации. В Азии данные шаги расценили в качестве позитива, так как улучшение на основном рынке сбыта обеспечит азиатских экспортёров загрузкой. К тому же, недавнее письмо Д. Трампа в адрес китайского лидера показало, что позиция новой администрации в отношении КНР не столь жёсткая, как во время предвыборной борьбы. В пятницу также произойдёт встреча Д. Трампа и японского премьера Шиндзо Абэ, на которой последний намерен предложить план инвестиций в американское инфраструктурное строительство. На этом фоне йена ослабла до 113,7 за доллар, что помогло индексам в Токио подрасти. Китайская статистика торгового баланса показала положительное сальдо на уровне $51,35 млрд при ожиданиях $47,90 млрд. Между тем, импорт увеличился в январе на 16,7% при ожиданиях 10,0%, а экспорт вырос на 7,9% при ожиданиях 3,3% роста. К 8:45 (мск) Shanghai Composite составил 3200,97 (+0,56%), Nikkei 225 — 19383,31 (+2.52%).

Импорт сырой нефти Китаем в январе составил 8,01 млн бар. в сутки, или прирост на 27,5% в годовом выражении. Однако по сравнению с декабрём импорт снизился. В последний месяц 2016 года Китай импортировал 8,57 млн бар. нефти в сутки. Надежды нефтяных спекулянтов в пятницу также связаны с отчётом МЭА, который должен будет оценить первые усилия OPEC+ на пути сокращения производства. Отчёт OPEC выйдет уже в понедельник. К 9:05 (мск) контракт Brent составил $55,74 (+0,20%), WTI — $53,09 (+0,17%), золото торговалось на уровне $1225 (-0,95%), медь — $5878,65 (+0,49%), никель — $10380 (+0,97%), палладий — $766,05 (-0,84%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 100,73. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,065 (-0,02%), GBP/USD — $1,25 (+0,02%), USD/JPY — 113,74 (+0,43%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:45 (мск) — промышленное производство во Франции, в 12:00 (мск) — ежемесячный отчёт МЭА, в 12:30 (мск) — промышленное производство в Великобритании и объёмы строительства, а также торговый баланс, в 16:30 (мск) — безработица в Канаде, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 21:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым, в 22:00 (мск) — федеральный бюджет США. Утро на российском рынке может пройти вполне позитивно, если учитывать рост в Азии, а также продолжающийся отскок котировок нефти. Рубль, соответственно, также имеет шансы на дальнейшее укрепление, хотя на текущих уровнях потенциал уже незначительный. Затем, конечно, спекулянты отреагируют на отчёт МЭА, который может показать достаточно высокую дисциплину соблюдения договоренностей OPEC+ по сокращению производства.

Другая аналитика