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mfd.ruАналитикаКомментарии10 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": российский рынок откроется рост...
сегодня
09:54

Банк "Глобэкс": российский рынок откроется ростом на фоне роста иностранных площадок

Мы прогнозируем, что индекс ММВБ на открытии вырастет до 2177 пунктов на фоне подъема американских и азиатских фондовых индексов. Последние растут благодаря увеличению Китаем экспорта и импорта в январе. Америка растет на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он в скором времени сделает объявление о налоговой реформе. Напомним, планируется снижение корпоративных налогов, что положительно воспринимается инвесторами и может привести к дальнейшему росту американских фондовых индексов. На валютном рынке сегодня прогнозируется укрепление рубля. Вчера глава ЦБ выступила перед журналистами с заявлением, в котором подтвердила намерение регулятора соблюдать политику плавающего курса национальной валюты и не давить на рынки.

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