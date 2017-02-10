Банк "Глобэкс": российский рынок откроется ростом на фоне роста иностранных площадок Мы прогнозируем, что индекс ММВБ на открытии вырастет до 2177 пунктов на фоне подъема американских и азиатских фондовых индексов. Последние растут благодаря увеличению Китаем экспорта и импорта в январе. Америка растет на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он в скором времени сделает объявление о налоговой реформе. Напомним, планируется снижение корпоративных налогов, что положительно воспринимается инвесторами и может привести к дальнейшему росту американских фондовых индексов. На валютном рынке сегодня прогнозируется укрепление рубля. Вчера глава ЦБ выступила перед журналистами с заявлением, в котором подтвердила намерение регулятора соблюдать политику плавающего курса национальной валюты и не давить на рынки. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте