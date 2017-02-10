Альпари: Сила рубля не только в нефти

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 28,00 коп. (-0,47%), до 58,95 руб., курс евро – на 40,50 коп. (-0,64%), до 62,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (-9,67%), евро/рубль – 242,4 млн евро (+1,42%).

Центральный банк России с 10 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 48,94 коп., до 59,0235 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,0253 руб., что ниже предыдущего дня на 42,14 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по валютам. На фоне повышения стоимости Brent до $55,89 курс доллара снизился до 58,79 руб., курс евро - до 62,87 руб. Когда цена на «черное золото» перешла в коррекционную фазу, рубль продолжил укрепление по инерции. Курс доллара снизился до 58,68 руб., курс евро – до 62,70 руб.

Сохранить скорость снижения рублёвых пар помогла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В интервью ТАСС она заявила, что операции Минфина по покупке валюты не являются интервенциями и не направлены изменить курс рубля. В ЦБ считают, что сильный рубль – помощник модернизации, которая необходима российской экономике. Поэтому власти не будут искусственно занижать курс.

К закрытию торговой сессии курс доллара восстановился до 59,00 руб. Курс евро находился под давлением, как к доллару, так и рублю. Американский доллар подорожал вслед за доходностью казначейских облигаций после комментариев президента США Дональда Трампа о том, что в течение двух-трех недель он объявит о некоторых налоговых изменениях. Об этом он заявил на встрече с генеральными директорами авиационных компаний.

Рубль продолжает получать поддержку от нефтяного рынка (цена выше $55), а также интереса зарубежных инвесторов к российским активам. Сегодня утром за баррель Brent дают $55,77.

В 12:00 мск выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (МЭА). В отчете будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на нефтяном рынке. Анализ МЭА важен для нефтетрейдеров, чтобы определить будущее движение цен на нефть.

Можно точно сказать, что в это время ожидается всплеск волатильности на нефтяном рынке и Мосбирже. В случае разочаровывающего отчета нисходящая динамика на рынке нефти негативно скажется на курсе рубля. Если отчет выйдет нейтральным, то тогда курс доллара останется торговаться в диапазоне 58,58 – 59,15 руб. Шансов мало, что сегодня доллар подешевеет ниже 58,56 руб. Поскольку сегодня пятница, то рубль перед выходными может вернуться и к 59,40 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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