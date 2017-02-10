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mfd.ruАналитикаКомментарии10 февраля 2017 г.ИК Финам: В первой половине дня ожидается рост ...
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09:48

ИК Финам: В первой половине дня ожидается рост по ММВБ и укрепление рубля

В пятницу утром, за час до открытия сессии на Мосбирже, внешний фон для рынка выглядит положительно. Азия торгуется в зеленой зоне: японский Nikkei 225 прибавляет 2,5%, а китайский индекс CSI300 растет на 0,64%. Котировки акций в строительном секторе поддержало заявление властей о желании провести реформы и сократить перепроизводство. Сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51,347 млрд, тогда как ожидалось $47,9 млрд. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0,12%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что ставки в США могут оставаться низкими весь 2017 год из-за неопределенности экономической политики Трампа.

Нефтяные котировки основных сортов растут в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $55,75, а Light по $53,11 за баррель. Нефть остается в боковике, пытаясь найти баланс между ростом добычи и запасов в США и сокращением производства в странах ОПЕК+. Помимо этого, на котировки черного золота сильно влияет волатильность индекса доллара.

Учитывая позитивный внешний фон, в первой половине дня ожидается рост по ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил 0,14%. Тем не менее, выход индекса из сложившегося в последние месяцы широкого боковика маловероятен. Скорее всего, это произойдет через 1-2 недели - после начала сезона ожидаемо сильных отчетностей крупнейших компаний. На валютном рынке ожидается плавное укрепление рубля к доллару США. Вчера глава ЦБ РФ призвала не рассматривать операции Минфина на валютном рынке как интервенции, подтвердив контроль со стороны регулятора за ликвидностью рынка и сохранение политики плавающего курса.

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