ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Наш рынок находится в замороженном состоянии

Вчера фондовые индексы показали отрицательную динамику. По-моему, наш рынок находится в замороженном состоянии. Бояться этого не надо – в конце весны с началом автомобильного сезона в США цены на нефть вырастут и рынок разморозится. Goldman Sachs считает, что рост запасов сырой нефти и рост нефтедобычи в США говорит о том, что на какое-то время сохранится перенасыщенность нефтяных рынков, но постепенно она будет спадать. «Мы не считаем, что недавнее увеличение запасов в США способно изменить наш прогноз о постепенном сокращении запасов. На самом деле, остальной мир уже демонстрирует признаки сжатия рынка», – сообщил банк в заметке клиентам.

В среду Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило, что за прошлую неделю запасы бензина в США понизились на 869 тысяч баррелей до 256,2 млн баррелей (против ожиданий роста на 1,1 млн баррелей). EIA также сообщило о росте объемов запасов сырой нефти в США. Правда, до сих пор рынок не знает уровень выполнения условий договора от 30 ноября 2016 года странами ОПЕК.

Доллар вчера укрепился после заявлений Дональда Трампа, сделанных в ходе встречи с представителями авиационной промышленности, о том, что в ближайшие недели будет представлен «феноменальный» проект налоговой реформы. Инвесторы уже давно пребывают в ожидании подробностей касательно обещанного Трампом увеличения расходов на инфраструктуру и сокращения налогов.

Почему «заморозился» наш рынок? Потому что у нашей страны 50% товарооборота приходится на Европу, а Европу сейчас лихорадит. Пока британцы готовятся к официальному выходу из Евросоюза, противники действующей политической системы набирают популярность во Франции, Германии и Нидерландах в преддверии выборов в этих странах. В довершение всего, снова появились беспокойства в связи с долговыми проблемами Греции. Давайте посмотрим на динамику немецкого фондового индекса DAX. Немецкий рынок находится в замороженном состоянии. В конце января «быки» пытались его разморозить, но неудачно – боковая динамика продолжилась. Европейские инвесторы боятся риска сильнее американских, сообщает Bloomberg. С начала года был приток инвестиций на 4,4 млрд долларов в американские ETFы, отслеживающие фондовые рынки развивающихся стран, в то время как из аналогичных ETFов, базирующихся в Европе, было выведено 244 млн долларов. В случае с золотыми ETFами всё наоборот: четыре фонда, обладающие наибольшей популярностью, все базируются в Европе. Аналитики Black Rock говорят, что, судя по предпочтениям европейских инвесторов, у них аппетит к риску ниже, чем у других. В январе в европейские золотые фонды пришло 400 млн долларов, в то время как в мире золотые фонды потеряли 700 миллионов долларов, сообщает Black Rock. В Европе инвесторы страхуются от новых рисков, угрожающих стабильности единого европейского рынка (Источник: finance.yahoo.com).

Американский фондовый рынок вчера вырос. В четверг глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что не видит причин для сильного повышения ставок, что является позитивом. Инвесторы следят за развитием событий вокруг встречи глав США и Японии, которая состоится сегодня. Ранее Трамп обвинил японских чиновников в несправедливой валютной политике, чем сильно расстроил японские власти. Но, власти Японии сделали ряд дружеских шагов (японская сторона обещает создать рабочие места в США и увеличить военные расходы Японии). Надеемся на успешную встречу.

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