ГК Forex Club: Трамп нанес удар по золоту

Трамп шокирует рынки и вызывает страх. Его резкие высказывания дают понять, что темпы роста мировой экономики могут быть под угрозой. И именно это заставило золото расти на протяжении последних двух недель.

Однако, возможно, мы подошли к моменту, когда пора развернуть позиции и продать драгоценный металл. И на это есть две причины.

Во-первых, техническая. Актив подошел к довольно сильному сопротивлению в районе 1240 долл./унцию. В 2014 и в 2015 году цена уже отбивалась от этого уровня, и не исключено, что и на этот раз пройти его будет не так-то просто.

Во-вторых, политическая. В четверг Трамп заявил, что у него есть приятный сюрприз для рынков, намекая на послабления в регулировании корпоративного сектора и снижение налогов. Это позитивный сигнал для американской экономики. А, значит, стимул для роста спроса на рискованные активы и бегство из "убежищ". Таких как золото.

Следующей целью по XAU/USD на пути вниз может стать отметка 1222 долл./унцию.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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