Альпари: Евро консолидируется на уровне 1,0683

На торгах в Европе евро/доллар демонстрирует смешанную динамику. В начале сессии курс евро/доллар снизился до 1,0670 на фоне просадки кросс-пары евро/фунт и роста доходности американских облигаций. Затем вслед за британским фунтом евро подскочил на 38 пунктов, до 1,0710.

Курс фунт/доллар поднялся на 70 пунктов, до 1,2582. Британская валюта у доллара отыграла в два раза больше потерь, чем евро, за счет снижения кросс-пары евро/фунт. Неизвестно, чем был вызван всплеск волатильности. Единственный драйвер, который мог спровоцировать покупателей на покупки фунта – голосование парламента в поддержку правительственного законопроекта по Brexit.

«Евробыки» не смогли удержать позиции выше отметки 1,0700. При снижении цен на 10-летние гособлигации до 98,93, курс евро просел с сессионного максимума 1,0710 до 1,0674 (-36 пунктов). Курс фунт/доллар скорректировался с 1,2582 до 1,2543 (-39 пунктов). Валюты подешевели примерно одинаково, хотя фунт находится в выигрышной позиции, чем евро. Единая валюта пользуется спросом только в двух кроссах: евро/франк и евро/йена. Остальные на неё давят.

На торгах в Нью-Йорке Штаты опубликуют еженедельные данные по безработице. Позднее выступят представители ФРС США Джеймс Буллард и Чарльз Эванс.

На часовом периоде в паре евро/доллар был зафиксирован ложный пробой. Если доходность американских облигаций продолжит повышаться (текущая по 10-леткам +0,84%), то падение евро ускорится. Продавцы попытаются к закрытию дня полностью перерыть вчерашнее укрепление евро. Если доходность 10-летних бондов снизится, то евро/доллар вернётся к уровню 1,0700.

Владислав Антонов, аналитик

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