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mfd.ruАналитикаКомментарии9 февраля 2017 г.Открытие Брокер: Рост политических рисков в Евр...
сегодня
16:40

Открытие Брокер: Рост политических рисков в Европе поддерживает цены на золото

Рынки драгоценных металлов сегодня продолжают подрастать, но темпы роста постепенно замедляются по мере приближения к сильным психологическим уровням. Курс доллара США медленно укрепляется, американский фондовый рынок подрастает. Цены на драгоценные металлы в текущий период поддержаны ростом политических рисков в Европе, ожидающей выборов во Франции, а также непредсказуемостью действий администрации Д. Трампа. Инвестиционный спрос в золотых и платиновых ETF-фондах подрос, запасы в палладиевых ETF-фондах понизились. Цены на золото и серебро в Шанхае продолжали расти, стоимость платины понизилась, объемы торгов подросли, курс юаня к доллару США укрепился.

По данным China Gold Association, производство золота в Китае в 2016 г. составило 453 тонн, что на 0,7% выше, чем в 2015 году. Потребление золота в 2016 г. оценивается в 975 тонн, что на 6,74% ниже, чем в 2015 году. Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления $1246,6 под влиянием роста политической напряженности, после чего понизились к уровню $1243. Приближение сильного уровня сопротивления $1250 на фоне укрепления курса доллара США сдерживает рост стоимости золота. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1238-1221, уровни сопротивления – $1246-1262. Рынок серебра вчера в корреляции с рынком золота вырастал к уровню $17,875. Отношение золота к серебру составляет 69,77 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,22 пункта. Отметка $18 является сильным психологическим уровнем сопротивления, что сдерживает рост цен.

Финансовые проблемы в Китае, связанные с оттоком капитала и девальвацией валюты, могут негативно сказаться на промышленном спросе на серебро. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,64-17,39, уровни сопротивления – $17,88-17,96. Цены на платину в корреляции с ростом цен на золото протестировали уровень $1022,3, от которого понизились к уровню $1020. Спред между золотом и платиной составляет 227$/унция. Инвестиционный спрос поддерживает рост цен. Ближайшие уровни поддержки в платине – $1016-1008, уровни сопротивления – $1022-1049. Цены на палладий вновь протестировали уровень $775, после чего понизились к уровню $773. Снижение инвестиционного спроса подавляет рост цен. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $762-741, уровни сопротивления – $775-798. Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты выросли, курс рубля к доллару США слабел.

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