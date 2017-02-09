ГК Forex Club: Рубль растет на Набиуллиной

В четверг рубль продолжил расти и коснулся отметки 58,77. Причем к закрытию торгов USD/RUB может сделать попытку добраться до минимума понедельника на уровне 58,55. В этом сможет сыграть роль два ключевых фактора.

Во-первых, нефть продолжает расти: Brent уже коснулась отметки 55,91 и может все же пробить отметку 56,00 долл./барр. уже в ближайшее время. Способствовать этому будет чисто техническая картина – актив движется к верхней границе установившегося за последнее время диапазона 53,80 – 57,30.

Во-вторых, сегодня выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. И некоторые ее высказывания придали уверенности рублю. К примеру, она заявила, что операции Минфина РФ по покупке валюты не надо рассматривать как валютные интервенции. Их целью не является влияние на номинальный курс рубля. Кроме того, она высказалась довольно агрессивно в плане монетарной политики, намекнув, что широкомасштабного снижения ставок не будет, пока не достигнуты целевые уровни по инфляции. А это всегда сказывается позитивно на позициях нацвалюты.

В итоге, USD/RUB может скатиться в район 58,50 уже к закрытию торгов в четверг.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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