Открытие Брокер: Игра на повышение курса рубля ещё не завершена

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,92% до 2169,4 пт., а РТС — на 0,38% до 1159,93 пт. К середине дня российский рынок активно снижался на повышенных объёмах. Рубль в очередной раз доказал, что при жёсткой политике ЦБ РФ покупки валюты в пользу Минфина существенного влияния не имеют. Соответственно, при сильном рубле просадку демонстрируют экспортёры: «Северсталь» (-3,43%), «РусАл» РДР (-3,1%; планирует разместить на Лондонской бирже до 20% акций нового выпуска), «НОВАТЭК» (-3,06%), «Мечел» (-2,36%), «АЛРОСА» (-2,34%). Бумаги «ФосАгро» (-5,52%) снижались на новостях о том, что Adorabella Limited, бенефициаром которой является Андрей Гурьев, продала 5 827 500 обыкновенных акций «ФосАгро», или 4,5% уставного капитала «ФосАгро», по цене 2,550 рублей за штуку. В плюсе оказались бумаги «КАМАЗ» (+5,09%), «Башнефть» (+1,99%), «Мосэнерго» (+1,56%), «Аэрофлот» (+0,87%) и привилегированные «Ростелеком» (+3,09%). Продолжается также снижение «голубых фишек», худшими из которых оказались «Газпром» (-2,29%) и «Сбербанк» (-1,72%). При этом бумаги «Газпрома» могут пострадать из-за ребалансировки MSCI Russia, а вот вес «Сбербанка», напротив, может увеличиться. Если взглянуть на график ММВБ с позиций технического анализа, то падение может продолжиться до 2140 пунктов, где в прошлый раз произошёл разворот. В случае закрытия дня ниже данной отметки движение вниз ускорится. Для возвращения в нейтральную тенденцию индекс ММВБ должен отскочить в район 2180-2200 пунктов, но пока график говорит о низкой вероятности такого отскока.

Рубль возобновил своё укрепление против конкурентов, чему, естественно, способствует разница в ставках. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3275 рублей. Однодневная ставка MosPrime вновь подросла до 10,38%, недельная — до 10,37%, а месячная — до 10,46%. Рост краткосрочных ставок явно играет в пользу национальной валюты, хотя явного дефицита ликвидности нет. Впрочем, в этом году Минфин втрое увеличивает объёмы заимствований на внутреннем рынке, что должно сказаться на состоянии доступности денег. И естественно, отскок нефти выше $55 также внушает спекулянтам уверенность, что игра на повышение курса рубля ещё не завершена. Возможно, в ближайшее время Минфин предпримет попытки очередных вербальных интервенций с последующим увеличением объёмов покупки валюты. С другой стороны, технический график указывает на опасность отскока из зоны 58,5-59,0. Уже на следующей неделе 15 февраля Минфин предложит новый выпуск ОФЗ-ПД серии 26221 со сроком обращения 16 лет и ставкой купонов 7,7% годовых. Объем выпуска заявлен на уровне 350 млрд, что немногим меньше общего объёма заимствований в 2016 году. К 15:15 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,56% до 58,90, EUR/RUB — на 0,54% до 62,915.

Европейские рынки преимущественно подрастали. Кстати, банковский сектор игнорировал падение доходностей по государственным облигациям, но обратил внимание на сильный отчёт Societe Generale (прибыль хоть и упала, но оказалась лучше ожиданий), что внушило уверенность в прибыли других финансовых организаций: Barclays PLC (+1,57%), Societe Generale SA (+3,33%), BNP Paribas (+0,98%). Отскок в нефти предоставил возможность для роста нефтяных бумаг: Royal Dutch Shell (+0,99%), Tullow Oil (+1,11%). В остальном, на фоне отсутствия важной статистики рынки торговались спокойно. Германия зафиксировала рекордное положительное сальдо торгового баланса в 2016 году. Однако в декабре оно снизилось до 18,4 млрд евро при ожиданиях 21,4 млрд. К 15:15 (мск) DAX составил 11621,31 (+0,68%), CAC40 — 4807,97 (+0,87%), FTSE — 100 — 7207,59 (+0,26%).

В инвестиционном банке Goldman Sachs полагают, что рост сланцевой добычи в США не сможет перекрыть эффект от снижения производства в OPEC+. В пятницу и понедельник выйдут обзоры МЭА и OPEC, где уже будет отражена первая информация об успехах на поприще балансировки предложения. В Goldman Sachs отмечают риски того, что прогноз по цене на нефть в 2017 году может быть неточным, но сохраняют уверенность, что уже в I полугодии рынок окажется в состоянии лёгкого дефицита и начнёт сокращать мировые коммерческие запасы. И наконец, вспомним о том, что накануне отчёт Минэнерго показал сокращение запасов бензина на 0,869 тыс. бар. при ожиданиях роста на 1,1 млн бар. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,55 (+0,78%), WTI — $52,73 (+0,75%), золото торговалось на уровне $1240,3 (+0,06%), медь — $5879,75 (+0,02%), никель — $10455 (-0,38%), палладий — $772,85 (+0,40%).

Фьючерс на индекс доллара сохранил свой рост в пределах 0,2% до 100,31. AUD и CAD укреплялись в пределах 0,15% против доллара США. NZD слабел на 0,4% на фоне заявлений главы Резервного Банка о том, что текущая низкая ставка 1,75% вряд ли будет снижена, но и повышаться не будет в течение пары лет. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,068 (-0,12%), GBP/USD — $1,256 (+0,12%), USD/JPY — 112,36 (+0,38%).

Вечером в 16:30 (мск) будут обнародованы первичные обращения за пособием по безработице в США, в 17:10 (мск) выступит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 21:10 (мск) будет говорить президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс. Twitter отчитался о незначительном росте выручке и убытках выше прогнозов. Coca-Cola ожидает снижение выручки в 2017 году на 12-13%. Viacom отчиталась о росте выручки выше прогнозов. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,2%. Российский рынок рисует закрыть день в минусе, даже при растущей нефти. Тон заявлений представителей администрации США пока не внушает больших надежд на то, что ограничительные меры будут сняты, а отношения между РФ и США выйдут на продуктивный уровень. К тому же, на рынке давно назрела необходимость коррекции до более здоровых уровней, где вновь вернётся покупательский интерес.

Другая аналитика