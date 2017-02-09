ИнстаФорекс: Российский рынок игнорирует внешний позитив

После тщетных попыток восстановления на старте торгов ведущие фондовые индексы РФ вернулись в «красную» зону, ускорив падение во второй половине дня. Покупателей не привлекают ни позитивный внешний фон, ни растущая нефть. Баррель Brent вернулся за пределы отметки 55 долл., прибавляя порядка 1%. К 14.50 мск. ММВБ теряет 1,05%, до 2166, а РТС падает на 0,46%, до 1159. Рубль дорожает в пределах 0,6% к доллару и евро.

Большинство бумаг в ликвидном сегменте торгуются с понижением. Хуже рынка выглядят бумаги «Северстали», которые обновили минимумы середины ноября прошлого года и падают почти на 3%. Еще боле агрессивные продажи проходят в акциях «ФосАгро». Котировки снижаются более чем на 5,5% после SPO, в рамках которого было размещено 5,828 млн акций (4,5% уставного капитала компании) по 2550 руб. за бумагу.

На отрицательной территории продолжают торговаться и акции нефтегазового сектора. «Газпром», ЛУКОЙЛ и «Роснефть» теряют 2%, 0,6% и 0,44%. Сегодня стало известно, что апелляционная жалоба «Транснефти», поданная в конце января в рамках суда с «Роснефтью», будет рассмотрена 14 марта. Напомним, что ранее Арбитражный суд Москвы оставил в силе обеспечительные меры по делу «Транснефти», которыми компании запрещено отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти в 2017 году.

Отечественным индексам не удается вернуться к росту, что может быть отчасти обусловлено беспокойством по поводу нового законопроекта конгрессменов США, в рамах которого для отмены антироссийских санкций президенту Трампу нужно получить одобрение конгресса. Спекуляции на эту темы ослабляют ожидания в отношении снятия санкций, подрывая позиции российских активов. Определенную роль играет и технический фактор – после утраты отметки 2200, которая теперь выступает в качестве сопротивления, ММВБ ускорил падение.

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