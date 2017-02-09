Альпари: Индекс ММВБ проведет торги четверга в коридоре 2175-2225 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся небольшими покупками. К настоящему времени ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,2%, активным спросом пользуются акции «КАМАЗа» и «Ростелекома». Под давлением остаются бумаги «Северстали» и «Полиметалла».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию без единой динамики, фьючерс на индекс S&P ограниченно растет на премаркете. Цены на нефть держатся в «зеленой» зоне вопреки статистике. Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,55 (+0,7%). Согласно опубликованным накануне данным от Минэнерго США, запасы черного золота на минувшей неделе взлетели сразу на 13,83 млн баррелей при гораздо более скромном ожидании.

Эта статистика лишь подтвердила представленный ранее отчет API, где показатель укрепился на 14,2 млн баррелей. Однако сырьевые инвесторы цифр не испугались: рынок развернулся в сторону ожидания публикаций данных по объемам производства энергоносителей в этом году. А это первые объективные расчеты от МЭА и ОПЕК. Один из них выйдет завтра, второй – в предстоящий понедельник.

Евро/доллар продолжает переживать минорные настроения рынка, хотя особенных поводов для продолжения распродажи как будто и нет. Основные утренние торги идут вокруг 1,0670, предполагаемый диапазон торгов в EUR/USD на сегодня составляет 1,0630-1,0700.

Российский рубль начал сессию четверга укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,02 руб. (-0,3%). Похоже, что сырьевой ажиотаж на ожиданиях толкает российскую валюту в область 58,75-59,00 руб.

Индекс ММВБ проведет сегодняшние торги в коридоре 2175-2225 пунктов.

По информации из деловых кругов, сокращение поставок российского голубого топлива в Европу, осуществленное «Газпромом» в начале февраля, а также согласие Швеции на участие в строительстве «Северного потока-2» являются свидетельством того, что украинский транзит, действительно, может быть сведен к нулю после 2019 года. Китай не сможет заменить США в качестве лидера Тихоокеанского торгового партнерства, но будет стремиться к расширению собственного проекта Всестороннего регионального экономического партнёрства, в первую очередь за счёт Японии и Южной Кореи.

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту нефти и газа за рубеж по итогам 2016 года. По обоим видам топлива зафиксирован рост продаж. Так, экспортные поставки нефти в дальнее зарубежье увеличились на 6,6% год к году, до 236,19 млн тонн. Экспорт природного газа в дальнее зарубежье прирос на 13,8%, до 164,7 млрд кубических метров. Однако, несмотря на рост экспортных поставок, стоимость и физические объемы экспорта упали на 31,2% и 8,7% соответственно. А значит, компенсировать падение экспортной выручки за счет увеличения продаж не получилось.

В корпоративном секторе сегодня без новостей. На валютном рынке тоже затишье, лишь в конце дня с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни, возможен рост волатильности в парах с британским фунтом.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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