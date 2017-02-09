ГК Forex Club: НЕФТЬ: США наращивают импорт нефти

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории в четверг 9 февраля, несмотря на рекордный рост запасов в США, по итогам предыдущей недели. Участники рынка позитивно отреагировали на комментарии аналитиков Goldman Sachs.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11:00 по московскому времени подрастали на 0,6% до 55,49 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,7% до 52,70 доллара за баррель. Оба сорта утратили около 2,2% днем ранее.

Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели зафиксировало рост коммерческих запасов в подземных хранилищах США на 13,8 миллиона баррелей в сутки. Второй по размерам рост за всю историю наблюдений.

Аналитик Goldman Sachs Дамьен Карвалин в комментариях информационному агентству Bloomberg отметил, что инвестбанк не изменил своих прогнозов по рынку нефти, несмотря на рост запасов в США. Они по-прежнему ожидают, что к концу года спрос на мировом рынке из профицита перейдет в дефицит.

То, что данные по запасам будут негативными, стало понятно уже во вторник, после того как свой отчет опубликовал Американский институт нефти. Однако, если внимательно всмотреться в данные от Агентства энергетической информации, можно обнаружить, что прирост запасов произошел, в значительной степени, за счет роста импорта нефти в США, который достиг 4-х недельного максимума. А это как раз-таки может свидетельствовать том, что покупатели нефти в США запасаются сырьем в ожидании более высоких цен. В целом, это можно рассматривать даже как позитив для цен.

По-прежнему полагаем, что поводов для падения котировок Brent с ближайшими сроками экспирации ниже 53 долларов за баррель нет, а любое снижение ниже 55, это возможность искать длинные позиции.

Валерий Полховский, аналитик

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