Альпари: Валютная пара EUR/USD: все указывает на продолжение роста пары

Все вчерашние ожидания полностью оправдались, торги по евро в среду завершились в небольшом плюсе. После падения до 1,0641 цена восстановилась до уровня 1,0714. Подорожанию единой валюты против доллара США способствовало снижение доходности американских облигаций. Доходность 10-летних облигаций снизилась с 2,3866 до 2,3267 (-2,5%).

Экономический календарь пустой для Европы и США, зато много выступающих. Из них влияние на рынок может оказать лишь глава Банка Англии Марк Карни. Это значит, что в четверг направление по основным парам будет задавать американский долговой рынок.

В Азии доходность по 10-летним американским облигациям находится в небольшом минусе. При этом курс евро/доллар после снижения с максимума 1,0714 консолидируется на уровне 1,0689.

Все указывает на продолжение роста пары евро/доллар. По прогнозу ожидается пробой трендовой линии и рост до 1,0726. Если активность покупателей на торгах в Европе будет высокая, то не исключается ретест трендовой линии на 1,0743. Цель лежит в районе 1,0780. Чтобы продавцам нивелировать «бычий» сигнал, им необходимо день закрыть около 1,0641.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0678, максимум – 1,0726, закрытие – 1,0707.

В 12:00 мск в Австралии выступит управляющий РБА Филип Лоуи.

В 16:30 мск в Канаде выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке декабрь, в США – число первичных заявок на пособие по безработице.

В 17:10 мск В США выступит член FOMC Джеймс Буллард.

В 19:35 мск в Канаде выступит заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри.

В 21:10 мск в США выступит президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.

В 21:30 мск в Великобритании выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Владислав Антонов, аналитик

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