ГК Forex Club: Рубль уйдет ниже 59,00

В среду рубль коснулся отметки 59,60. Но это продлилось недолго. Уже к закрытию торгов USD/RUB торговалась в районе 59,10, а в четверг явно может сделать попытку уйти ниже 59,00.

Во-первых, нефть начала разворот после пары дней внушительных потерь. И скорее всего, на фоне пустого экономического календаря, Brent попытается вернуться выше 56,00 долл./барр.

Во-вторых, доллар немного сдает свои позиции, потому что протекционистские высказывания Трампа с нападками на иностранные валюты не дают USD демонстрировать полноценный рост.

В-третьих, операции Минфина по скупке валюты пока не оказывают на рубль особого влияния, а, значит, с рынка окончательно уйдут страхи по этому поводу. Напомним, что Банк России в интересах Министерства запустил с 7 февраля по 6 марта покупку валюты на сумму 6,281 млрд рублей.

В итоге, USD/RUB может скатиться в район 58,80 уже на открытии торгов в четверг.

Алена Афанасьева, старший аналитик

Другая аналитика