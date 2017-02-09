Открытие Брокер: Российский рынок может начать новый день с попыток восстановления

По итогам торгов 8 февраля индекс ММВБ снизился на 1,31% до 2189,61, а RTS на 1,23% до 1164,65. Основным поводом для распродаж оставалась нефть, запасы которой в США растут бурными темпами. Однако котировки «чёрного золота» все ещё торгуются в достаточно узком диапазоне. Тем не менее, перспективы роста котировок пока весьма туманные. Соответственно, нефтегазовый сектор был в числе аутсайдеров дня: «Газпром» упал на 2,35% (также на ожиданиях снижения доли акций в индексе MSCI Russia), «ЛУКОЙЛ» на 2,37%, «Роснефть» на 2,99% (у ряда зарубежных банков появились вопросы по структуре владения после недавней приватизации, что является препятствием для дальнейшего кредитования компании). Покупки валюты в пользу Минфина проясняют весьма важный вопрос для металлургов и иных экспортёров вне сектора добычи нефти и газа. Текущий курс не устраивает финансовое ведомство, и оно будет предпринимать усилия по сдерживанию укрепления рубля, что для данной категории бумаг благо: НЛМК вырос на 2,72%, Polymetal на 2,68%%, «Полюс» на 1,17%, ММК на 0,98%, «Акрон» на 0,92%. И наконец, лидером дня стали бумаги «ФСК-ЕЭС» (+3,29%), а главным источником позитивных новостей первичное размещение акций «Детского мира» по цене 85 рублей за одну обыкновенную акцию. Впрочем, основные события всё же продолжают происходить на валютном рынке. Стоит отметить, что ставки по рублёвым ресурсам вновь вернулись на привычные уровни. Минфин провёл два аукциона ОФЗ. На первом инвесторам предлагали выпуск ОФЗ-ПД 26220 с погашением в декабре 2022 года в объёме 25 млрд, однако реализация составила лишь 15,358 млрд рублей при средневзвешенной ставке доходности 8,23%. На втором аукционе инвесторам предложили более длинные бумаги ОФЗ-ПД 26218 с погашением в октябре 2031 года в объёме 15 млрд рублей. На сей раз спрос превысил 32 млрд рублей, и ведомство смогло разместить весь объём при средневзвешенной ставке доходности 8,41%. Покупки валюты в пользу Минфина особого влияния на рынок не оказывают, но в какой-то мере удерживают участников от резких движений.

Американские индексы завершили день без существенных изменений. Конечно, в бумагах отчитавшихся компаний наблюдалась достаточно высокая волатильность, но в рамках всего рынка она не оказывает большого влияния. Банковский сектор оказался под давлением на фоне ухудшился перспектив повышения ставки ФРС. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам сокращается третий день подряд и упала до 2,34%, а вместе с доходностью бондов падают и бумаги банков: Bank of America (-1,0%), Citigroup (-1,52%), JPMorgan (-0,88%), Morgan Stanley (-2,14%). Между тем, дивидендные секторы торговались лучше рынка. Индекс «страха» или VIX подрос на 1,42% до 11,45. В итоге DJIA потерял 0,18% до 20054,34, а S&P 500 прибавил 0,07% до 2294,67.

Президент США Дональд Трамп в своём письме китайскому лидеру Си Цзиньпиню подчеркнул, что надеется на конструктивный диалог, что было расценено в качестве смягчения позиции новой администрации США. Однако основной позитив получили китайские бумаги на Гонконгской бирже, среди которых выделялись ростом производители автомобилей и банки. Японский рынок чувствовал себя менее уверенно на фоне иены, которая торговалась на уровне 112,25 за доллар. Между тем, объём машиностроительных заказов в Японии вырос в декабре на 6,7% при ожиданиях 3,1%, в годовом выражении рост также составил 6,7% против ожиданий 4,6%. К 8:50 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,21% до 3173,70, Nikkei 225 потерял 0,55% до 18902,61.

Нефть смогла удержаться от очередного обвала, хотя данные Минэнерго США сложно назвать позитивными. Добыча в США на отчётной неделе выросла на 63 тыс. бар. до 8,978 млн бар. в сутки. На неделе, завершившейся 3 февраля, коммерческие запасы нефти выросли на 13,8 млн бар. до 508,6 млн бар. Запасы бензина сократились на 0,9 млн бар., а дистиллятов остались без существенных изменений. Общий топливный баланс увеличился на 1,4 млн бар. Импорт нефти на отчётной неделе вырос на 1,1 млн бар. до 9,4 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн бар. в сутки общих топливных поставок (+0,3% за год), 8,3 млн бар. бензина в сутки (-6,0% за год), а также 3,9 млн бар. в сутки (+7,6% за год). Некоторый оптимизм участники рынка испытали в связи с сокращением запасов бензина, но общие цифры всё же остаются «медвежьими». И немного о золоте. Рост политических рисков в Европе, непредсказуемость новой администрации Белого Дома, а также необходимость выхода в более консервативные инструменты из перекупленных фондовых рынков позитивно сказываются на золоте. Резервы SPDR Gold Trust выросли ещё почти на 8 тонн до 832,58 тонн. К 9:10 (мск) Brent подорожала на 0,45% до $55,37, WTI на 0,42% до $52,56, золото на 0,26% до $1242,7, палладий на 0,43% до $773,05, медь снизилась на 0,30% до $5861,01, никель на 0,52% до $10440.

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 100,33. К 9:10 (мск) пара EUR/USD подешевела на 0,14% до $1,068, GBP/USD на 0,24% до $1,251, USD/JPY прибавила 0,17% до 112,12.

Сегодня в 10:00 (мск) опубликуют торговый баланс Германии, в 12:00 (мск) - торговый баланс еврозоны, в 16:30 (мск) - первичные обращения за пособием по безработице в США, в 17:10 (мск) выступает глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 21:10 (мск) - президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс. Российский рынок может начать новый день с попыток восстановления. Ничего страшного на рынке нефти не произошло, хотя запасы в США продолжают увеличиваться высокими темпами. Тем не менее, новый день котировки нефти встречают в плюсе. Соответственно, у рубля также появляется повод немного укрепиться. К тому же начало рассылки писем от Дональда Трампа подтверждает, что действия его администрации гораздо мягче, чем его предвыборные заявления.

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