ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом до 0,1-0,2%

Американские индексы в среду изменились слабо, не показали единой динамики; снижались акции финансовых компаний. S&P 500 вырос на 0,07%, Dow Jones снизился на 0,18%, высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 0,15%. Сегодня американские индексы в нулях. S&P 500 подешевел на 0,01%, Dow Jones – также на 0,01%, Nasdaq – 0,00%.

Нефтяные котировки в среду слабо выросли, несмотря на существенное повышение запасов нефти в США. Поддержку рынку оказывают объявленные ранее американскими властями планы по продаже части резервов. Brent подорожала на 0,13% до $55.12, а WTI – на 0,33% до $52.34. Сегодня цены на нефть продолжают расти. Brent поднялась на 0,49% до $55.39 за баррель, а WTI – на 0,44% до $52.57 за баррель. Большинство азиатских рынков сегодня растут, исключение составляет японский рынок, негативное влияние на который оказывает укрепление курса иены. Nikkei225 снизился на 0,142%, KOSPI поднялся на 0,28%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,23%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, а также состоится выступление главы ФРБ Чикаго. В Германии обнародуют данные об импорте и экспорте за декабрь.

Мы ждем нейтрального открытия торгов на российском рынке с ростом до 0,1-0,2%

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