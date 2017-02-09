ИнстаФорекс: Рубль гнет свою линию

На старте торгов среды рубль оставался под давлением и даже успел обновить недельный минимум против доллара, однако во второй половине дня расстановка сил поменялась, и российская валюта увела в «минус» своих основных конкурентов. По итогам сессии доллар и евро подешевели в среднем на 0,2%, финишировав на 59,12 руб. и 63,30 руб.

После непродолжительного отступления наша валюта снова перешла в атаку. Рубль игнорирует покупки валюты Центробанком, вероятно, уже отыграв этот фактор еще на анонсировании новых мер. К тому же, объемы интервенций не так велики. А поддержку рублю оказало возобновление продаж доллара на международном рынке форекс и возвращение нефти в зону роста в рамках противоречивой реакции на отчет Минэнерго США, отразивший прирост запасов почти на 14 млн барр. Возможно, этот негатив был нивелирован максимальным с сентября 2012 года ростом экспорта, указывающим на увеличение спроса.

Накануне пара доллар/рубль встретила поддержку на подходе к отметке 59 руб. Полагаем, что и сегодня этот уровень выстоит. Во-первых, отскок Brent в северном направлении не имел под собой фундаментальных оснований и скорее отражает стратегию «продавай на слухах, покупай на фактах». Так что актив вполне способен снова уйти под отметку 55 долл./барр. уже в ближайшее время. Во-вторых, доллар может получить поддержку на потенциально агрессивных комментариях представителя ФРС Дж. Булларда, который относится к стану «ястребов» в Комитете. Таким образом, после возможных утренних попыток падения пары, к концу сессии ожидаем попыток возвращения цен в район 59,50 руб.

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