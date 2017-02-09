ИК Финам: В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ и боковик по паре доллара/рубль

Перед открытием торговой сессии на Московской Бирже, для российского рынка сложился неоднозначный внешний фон. Ключевые азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,49%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились за минувшую неделю на 248 млрд йен, против снижения на 143,9 млрд йен за предыдущий период. Заказы в японском машиностроении в декабре выросли на 6,7% год к году, предыдущее значение 10,4%. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,39%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0,02%.

Нефтяные котировки растут в пределах 0,6%. Баррель сорта Brent стоит $55,41, а Light по $52,59 за баррель. Согласно недельному отчету EIA, запасы сырой нефти выросли на 13,8 млн барр., общие запасы углеводородов прибавили 1,4 млн барр, а добыча нефти за неделю выросла на 63 тыс. барр в сутки. Несмотря на достаточно слабую статистику и рост индекса доллара нефтяной рынок поддерживает сокращение добычи странами ОПЕК+ в объеме около 1,8 млн барр в сутки. Исполнение планов по сокращению добычи можно будет оценить через неделю после публикации очередного месячного отчета картеля.

Несмотря на влияние неоднозначного внешнего фона, в первой половине дня возможен умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. В ближайшие дни в России в полную силу стартует сезон отчетностей, которые, учитывая восстановление экономики в 4 квартале, будут ожидаемо сильными. Фьючерс на ММВБ в рамках вчерашней вечерней сессии завершил торги ростом на 0,14%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Умеренный рост цен на нефть нивелирует рост индекса доллара.

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