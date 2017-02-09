ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков

Успешное размещение акций компании «Детский мир» (в ходе IPO привлечено 18,4 млрд рублей) указывает на большой стратегический интерес инвесторов к российскому фондовому рынку. Но тактически картина другая... Как только индекс ERUS подходит к декабрьскому максимуму начинаются продажи акций. Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков в США. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти увеличились на 14,2 млн баррелей. По сообщению EIA, добыча нефти в США выросла на 0,6% до 8,978 млн баррелей в день. Это первый рост за три недели. Американские нефтяные компании увеличивают расходы и расширяют площадь проведения работ. Во вторник Parsley Energy (PE) сообщила о покупке более 70 тысяч акров на месторождении Midland Basin в Пермском бассейне у Double Eagle Energy Permian и о продаже акций для финансирования этой сделки. Ранее за последние несколько месяцев о расширении участков в Пермской бассейне также сообщили Exxon, Diamond back Energy (FANG) и Noble Energy (NBL). Министр нефти Катара не исключил возможность продления действия договора о сокращении добычи после изначально оговоренных шести месяцев. Такие заявления стимулируют сланцевые компании США увеличивать буровую активность.

График индекса развивающихся рынков EEM бычий, но сейчас случалась небольшая приостановка в его росте. Она связана с небольшим охлаждением интереса к развивающимся рынкам на фоне политической неопределенности в Европе и беспокойства касательно политики Дональда Трампа. Инвесторы обеспокоены популярностью кандидата в президенты Франции Марин ле Пен, которая обещает, что Франция выйдет из еврозоны и что в стране будет проведен референдум по членству в Евросоюзе. «Тихая гавань» это золото, а не развивающиеся рынки. В среду цены на золото обновили максимум с 11 ноября. Думаю, что Трамп скоро смягчит риторику в отношении торговли и валютного вопроса. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Японская сторона обещает создать рабочие места в США и увеличить военные расходы Японии. Подобные компромиссные решения смягчат беспокойства касательно политики Дональда Трампа. Зачем дразнить быка красными полотнами?

Позитивную динамику вчера показали цены на медь. Прошлой осенью цены на медь выросли на целых 30% на фоне ослабления доллара в преддверии выборов и улучшения прогнозов по Китаю, который является крупнейшей страной по потреблению меди в мире. Сейчас драйверы роста иные... В среду росту цен на медь поспособствовала новость о том, что BHP Billiton приостановит добычу на крупнейшей в мире шахте Escondida в Чили в преддверии планируемой в четверг забастовки. Также Freeport-McMoRan сообщила о сокращении добычи на второй по величине шахте в мире Grasberg в Индонезии. Сокращение связано с забастовкой, а также с проблемами, возникшими при обновлении лицензии на добычу. Сокращение и приостановка добычи на Escondida и Grasberg может сократить объемы мировой добычи меди на 8%, говорят аналитики. Ожидание падения добычи служит фактором роста цен на медь. Аналитик по товарным рынкам в Barclays Дэйн Дэвис считает, что сокращение добычи меди может вызвать рост цен до 6613,8 доллара за тонну. Но Дэвис сохраняет прогноз по ценам на этот год на уровне 5511,50 (ниже текущего уровня). В данный момент цена находится на уровне 5885. Источник: cnbc.com.

По отношению к российскому рынку мы настроены позитивно. То, что его коррекция проходит в боковой форме показывает его силу. В конце весны мы увидим рост спроса на бензин в США и рост цен на нефть. Интуиция подсказывает, что драйверы роста обнаружатся еще раньше. Рынок падать не хочет.

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