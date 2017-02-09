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mfd.ruАналитикаКомментарии9 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": ждем индекс ВВМБ вблизи 2200 пу...
сегодня
09:56

Банк "Глобэкс": ждем индекс ВВМБ вблизи 2200 пунктов

Мы полагаем, что сегодня российский рынок откроется ростом по индексу ММВБ до 2195 пунктов. Рубль укрепит свои позиции к доллару из-за дорожающей нефти. Инвесторы отыграли данные по запасам топлива от API и после публикации официальных данных от Минэнерго не стали продолжать играть на понижение. Также поддержку котировкам «черного золота» оказывает ожидание сокращения мирового предложения нефти. Несмотря на разговоры о санкциях относительно России, отечественный фондовый рынок интересен для международных инвесторов, что подтверждает хорошее размещение акций «Детский мир».

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