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mfd.ruАналитикаКомментарии9 февраля 2017 г.ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоноси...
сегодня
09:53

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Динамика цен нефти вымощена парадоксами сопутствующих факторов

Цены нефти в последние дни показывали довольно активные движения. После резкого их снижения с начала недели и на открытии в среду, после выхода данных от EIA из США был показан существенный рост. В результате по итогам прошедшего дня цены нефти даже повысились.

Согласно данным EIA, за неделю, закончившуюся 3 февраля 2017 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83mb (до 508,592 c 494,762 mb неделей ранее). На этот раз картинка сильного роста запасов от API во многом нашла подтверждение в данных EIA. Напомним, что по версии API (вышедшей днем ранее) запасы нефти в США выросли на 14.2 млн баррелей (запасы в Кушинге: +624 тыс. баррелей; запасы бензина: +2.9 млн. баррелей; запасы дистиллятов: +1.37 млн. баррелей). Прогнозы от Блумберг по росту запасов были гораздо скромнее (запасы сырой нефти +2.5 млн баррелей; — запасы нефти в Кушинге – минус 0,500 млн. баррелей; запасы бензина + 1.5 млн. баррелей; запасы дистиллятов +0,500 млн. баррелей).

Запасы моторного топлива за неделю снизились на 0,9 mb. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов – подросли на 1,4 млн. баррелей (до 2044,0 с 2042,5 mb). Сильный рост запасов нефти был во многом скомпенсирован снижением запасов за счет ускоренного расхода в зимнее время пропан-пропиленовых фракций (-6,9mb). Но все же суммарные запасы пока держатся систематически выше уровней прошедшего года. Стратегические запасы, распродажи которых теперь будут ожидать еженедельно, пока не шелохнулись, оставшись на отметке 695,1 млн. баррелей. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов за неделю вырос еще на 0,955 mb/d (до 5,968 с 5,013 mb/d неделей ранее).

Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 3 февраля, выросла на 63 тыс. баррелей в сутки (до 8,978 с 8,915 mb/d неделей ранее).

После выхода данных о сильном росте запасов и существенном росте добычи цены нефти отреагировали странным и довольно ощутимым ростом. За прошедший год двукратного роста цен у покупателей, похоже, совсем были отбиты чувство реальности, а у рынка былые медвежьи инстинкты: за последний год чуть ли не правилом хорошего тона на рынке на бычьи и/или медвежьи сигналы реагировать очередным ростом цен. (Можно в качестве слабого оправдания произошедшего в среду роста цены нефти говорить о том, что рост запасов оказался меньше, чем было спрогнозировано от API, но взглянув на цифры можно понять, что такие предположения слишком натянуты). Так что дорога к истине исторических цен оказывается иногда вымощена парадоксами сопутствующих факторов.

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