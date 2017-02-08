Открытие Брокер: Укрепление доллара снова сдерживает цены на золото

Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают, за исключением снижающегося рынка серебра. Курс доллара США укрепляется. Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах вновь подрос, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае продолжали расти, объемы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США слабел. По данным Банка Китая, золотые резервы в январе 2017 г. не изменились, оставшись на уровне 59,24 млн унций. Банк Китая уже несколько месяцев не проводит закупок золота. Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления $1240,5, после чего понизились к уровню $1237.

Укрепление курса доллара США сдерживает рост стоимости золота. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1236-1221, уровни сопротивления – $1240-1245. Рынок серебра вчера вырастал к уровню $17,795, после чего цены понизились к уровню $17,705, и выглядит слабее рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 69,66 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,32 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,58-17,39, уровни сопротивления – $17,79-17,96. Цены на платину вновь пытались пройти вверх уровень $1017, от которого понизились к уровню $1014. Спред между золотом и платиной составляет 224$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $1007-988, уровни сопротивления – $1018-1049. Цены на палладий вновь протестировали уровень $772, после чего понизились к уровню $770. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $755-741, уровни сопротивления – $775-798.

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