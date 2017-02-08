ИнстаФорекс: Российские индексы прогибаются под гнетом нефти

В среду российские фондовые индексы торгуются под давлением, несмотря на благоприятный внешний фон. Давление на отечественные бенчмарки оказывает дешевеющая нефть. Баррель Brent ушел под отметку 55 долл. на фоне резкого роста запасов углеводородов в США. К 14.55 мск. ММВБ торгуется с понижением на 0,89%, тестируя ключевой уровень поддержки 2200. РТС теряет 1,02%, до 1167. Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику: доллар повышается на 0,04%, а евро теряет 0,4%.

Активные продажи отмечаются в нефтегазовом секторе, что также обусловлено просадкой цен на «черное золото». «Роснефть» дешевеет на 2,72%, ЛУКОЙЛ падает на 0,68%. Котировки «Газпрома» просели почти на 3%,помимо удешевления нефти, отыгрывая сообщения провайдера MSCI Russia о сокращении веса компании в индексе на 10% с 1 марта. Более сдержанное снижение демонстрируют бумаги «Татнефти» (-0,3%), которые получают поддержку на сильных результатах. В январе компания нарастила добычу нефти на 6,2% г/г.

«Мегафон» (-0,19%) заключил со «Сбербанком» (-0,94%) соглашение об открытии целевой кредитной линию объемом 35 млрд руб. под финансирование ожидаемой покупки 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Срок кредита - до 2024 года. Также сообщается, что подписание контракта о продаже акций «РусГидро» банку ВТБ, запланированное на 7 февраля, не состоялось по «техническим» причинам. Напомним, что ВТБ планирует приобрести 40 млрд новых и 15 млрд существующих акций «РусГидро».

Основной тон российским индексам сегодня задают настроения в сырьевом сегменте. Накануне Американский институт нефти сообщил о прироста запасов сразу на 14,2 млн барр. С учетом столь внушительного повышения показателя, реакция Brentвыглядит довольно сдержанной. И если отчет Минэнерго отразит более скромное увеличение запасов, котировки могут выйти в «плюс». В этом случае под конец торгов давление на отечественные бенчмарки несколько ослабнет.

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