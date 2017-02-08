Открытие Брокер: Вечер на рынке нефти может оказаться драматичным

К 15:27 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,23% до 2191,57 пт., а РТС — на 1,31% до 1163,75 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на объёмах выше средних значений. Основным поводом для распродаж продолжает оставаться нефть, которая в среду торговалась ниже $55 за баррель. MSCI намерена снизить долю акций «Газпрома» (-2,66%) в MSCI Russia из-за сокращения доли акций в свободном обращении. Таким образом, снижение коэффициента с 0,5% до 0,45% автоматически приводит к снижению доли в структуре индекса MSCI Russia Standard с 16,5% до 15,2%. Впрочем, весь нефтегазовый сектор находился не в лучшей форме: «Роснефть» (-2,8%), «ЛУКОЙЛ» (-0,56%), «Сургутнефтегаз» (-0,78%). В лидерах рынка вновь оказались энергетики и металлурги (последние явно реагируют на изменившиеся перспективы ослабления рубля): «ФСК ЕЭС» (+2,26%), Polymetal (+2,26%), «Интер РАО» (+2,06%), «ММК» (+1,95%), «НЛМК» (+1,74%).

Вести после первичного размещения бумаг «Детского мира» позитивные, поскольку в нём приняли участие инвесторы со всего мира, от Азии до Северной Америки. Цена за бумагу была установлена на уровне 85 рублей. Торги бумагой с тикером DSKY на ММВБ начнутся 10 февраля. «Татнефть» (-0,34%) сообщила об увеличении добычи нефти предприятиями компании на 6% в январе. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ сократились в январе на 5% до 77,916 тыс. штук: «АВТОВАЗ» (+0,43%) увеличила продажи на 3,3%, а продажи «Соллерс» (-0,16%) упали на 16,7%.

Рубль незначительно слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 29 базисных пунктов до 10,32%, недельная ставка незначительно выросла до 10,31%, а месячная — до 10,41%. Дефицит краткосрочной ликвидности связан с проведением аукционов ОФЗ. Минфин предложил ОФЗ-ПД с погашением 7 декабря 2022 года в объёме 25 млрд. Однако спрос составил лишь 24,557, а реализованный объем — 15,358 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,23% годовых. Иными словами, если ЦБ РФ намерен сохранять ставку в ближайшие полгода, то интересными становятся бумаги ОФЗ-ПК, которые предоставляют более высокую доходность. Аукцион, естественно, стоит признать весьма неудачным. Впрочем, функцию сдерживания ослабления рубля он всё же сыграл. Однако к вечеру влияние размещений заметно угаснет, и рубль может ослабеть ещё на 10-20 копеек. К 15:27 (мск) пара USD/RUB прибавила 0,01% до 59,325, EUR/RUB потеряла 0,34% до 63,217.

Европейские рынки пытались расти, воспользовавшись затишьем на лентах новостей. Впрочем, сильные отчёты Rio Tinto (+0,12%) и Sanofi (+1,83%) предоставили надежды и новые поводы для позитива. В целом, состоявшиеся отчёты по компаниям, входящим в расчётную базу Stoxx 600, говорят о росте прибыли на 8%. К 15:25 (мск) DAX составил 11561,95 (+0,11%), CAC40 — 4777,74 (+0,49%), FTSE 100 — 7182,5 (-0,05%).

Рынок нефти живёт ожиданиями официальной статистики по запасам нефти. Накануне API отчитался о том, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 14,2 млн бар. при средних ожиданиях роста на 2,5 млн бар. Одновременно с этим на 2,9 млн бар. выросли запасы бензина. В целом, рост запасов бензина в США превышает средние темпы за последние годы более чем в два раза. По мнению аналитиков Goldman Sachs, падение спроса на бензин в США составляет 460 тыс. бар. в день по сравнению с январём прошлого года. Подобное сокращение ранее регистрировалось только в периоды рецессии. Соответственно, если официальная статистика подтвердит данную тенденцию, то вечер на рынке нефти может оказаться драматичным. Если говорить о меди, то рост цены на конечную продукцию провоцирует недовольство оплатой труда у работников добывающих компаний.

На крупнейшем медном руднике Эскандида в Чили готова развернуться забастовка, так как переговоры с руководством не принесли желаемого результата. К 15:25 (мск) контракт нефти Brent составил $54,82 (-0,42%), WTI — $51,8 (-0,71%), золото торговалось на уровне $1240 (+0,32%), медь — $5891,87 (+1,54%), никель — $10505 (+1,45%), палладий — $771,15 (+0,88%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 100,54. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,1% до 0,3% против доллара США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,065 (-0,32%), GBP/USD — $1,248 (-0,18%), USD/JPY — 112,2 (-0,17%).

Отчётный период в США в самом разгаре. Сильные результаты предоставили Allergan, Time Warner, Humana. Слабее ожиданий отчитались Gilead и Buffalo Wild Wings. На вечер из важной информации остаётся только отчёт Минэнерго в 18:30 (мск). Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%. Российский рынок продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются. Впрочем, пересмотр индекса MSCI Russia также оказывает влияние на отдельные бумаги. Рубль к вечеру может ослабнуть на фоне завершения аукционов ОФЗ и возможного падения котировок нефти.

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