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mfd.ruАналитикаКомментарии8 февраля 2017 г.Альпари: Российским госкомпаниям запретят покуп...
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Альпари: Российским госкомпаниям запретят покупать новые активы

Проект президентского указа, которым предусмотрен запрет на приобретение новых активов госкомпаниями, доработан и внесен в правительство. Документ предполагает сокращение государственного участия в экономике, в том числе сокращение рыночной доли госкомпаний. Правительство запретит госкомпаниям и государственным унитарным предприятиям приобретать новые активы как напрямую, так и через «дочек». Стоит напомнить, что с 2006 г. количество компаний с госучастием сократилось в 2,5 раза, до 1627 акционерных обществ, однако это происходило при одновременном увеличении количества «дочек» госкомпаний.

Сейчас доля государства в экономике составляет 70%, что, конечно, на первый взгляд выглядит избыточным. Но на фоне геополитической напряженности и мягкого перехода к мобилизационной экономике 70% не выглядит как-то особенно негативно. При этом, например, консолидация нефтегазового сектора под крылом государства вряд ли выглядит завершенной. По информации из деловых кругов, после ухода генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, компания может быть присоединена к «Роснефти». А это не только 60 млн. тонн добычи, но и $36 млрд. кэша.

Учитывая лоббистский ресурс Игоря Сечина, можно не сомневаться, что сделка будет одобрена Кремлем. Не до конца понятно, как именно власти собираются снижать долю государственного сектора. Продажа контрольных пакетов ведущих компаний исключена – это не одобрит население, особенно перед президентскими выборами. К тому же это, однозначно, удар по экономической безопасности. «Сбербанк», «Газпром», «Аэрофлот», «Роснефть», «Транснефть», «РЖД» и т.д. останутся в руках государства. Однако, решение ограничить покупки для государственных компаний, конечно, правильное. Иначе у нас в итоге будет не 70%, а 90% госсектора. В любом случае можно сделать вывод, что чиновничий капитализм в России надолго, если не навсегда.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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