Аналитика онлайн: Деньги Минфина пришли незаметно

В первый день валютных интервенций Минфина курс российской валюты снизился против американского доллара. Однако причины этого снижения нужно искать вовсе не в действиях министерства, а в ситуации на нефтяном рынке.

В прошедшую среду участники валютных торгов на Московской бирже с большим ажиотажем наблюдали за заявками на покупку и продажу валюты. Все ждали прихода минфиновских денег, но покупки валюты со стороны ведомства Антона Силуанова прошли для рынка достаточно незаметно. Либо Минфин не совершал покупок, либо, что более вероятно, совершал покупки равномерно в течение всего дня. Соответственно, больших всплесков спроса на доллар мы не наблюдали. При этом негативную динамику курса российской валюты вчера определяли не действия Минфина, а падением нефтяных цен, которые впервые с конца января упали ниже 55 долларов за баррель.

В среду утром на торгах Московской биржи, курс доллар держится на уровне 59 рублей 50 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 40 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2210 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть ниже отметки 55 долларов за баррель.

Мы вчера говорили о том, что действия Минфина по покупке валюты достаточно слабо повлияют на курс российского рубля. Куда большее влияние на наш валютный рынок будет по-прежнему оказывать динамика нефтяных цен. Напомним также, что мы рекомендовали закрывать ранее открытые сделки на покупку по доллар/рублю в районе отметки 59,20, а также в районе отметки 59,60. Эти цели были реализованы, и сейчас, на наш взгляд, стоит присмотреться к покупкам в районе уровней 57,60, либо при попытках снижения к отметке 56,40. Мы по-прежнему считаем, что достижение этих значений вполне вероятно перед разворотом в валютной паре доллар/рубль.

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