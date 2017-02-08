Альпари: Индекс ММВБ проведет день в диапазоне 2190-2235 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся снижением. К настоящему моменту ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,5%, список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Русала» и «Башнефти». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Акрона» и «Мечела».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченным ростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете умеренно прибавляет. Цены на нефть держатся в «красной» зоне. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $54,78 (-0,5%). По расчетам Американского института нефти, запасы черного золота на прошлой неделе выросли сразу на 14,2 млн баррелей при прогнозе в 2,5 млн баррелей. Темпы расширения запасов, как видно, нарастают, что в конечном счете станет для сырья сильным фактором давления. Так это или нет, увидим уже сегодня вечером одновременно с публикацией данных по запасам от Минэнерго США.

Евро/доллар остается под давлением, но масштабных продаж уже нет. Основные торги идут вокруг 1,0670. В принципе, у инструмента есть шансы на коррекцию после снижения.

Российский рубль в середине недели продолжает отступать в паре с долларом США. За американскую валюту в начале дня дают 59,53 руб. (+0,3%). В ближайшее время будет очень важно увидеть, закроются ли торги выше 60,0, и если доллар сумеет пройти выше, шансы на его дальнейшее укрепление в паре с рублем увеличатся.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в диапазоне 2190-2235 пунктов. Рублевый индикатор по-прежнему тянет к нижней границе среднесрочного торгового коридора.

Аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовали доклад под названием «Мир в 2050 году», в котором излагают свое видение мировой экономики в долгосрочной перспективе. Оговоримся заранее, несмотря на высокую репутацию PwC, на наш взгляд, прогнозы на 30 лет вперед не могут обладать даже приблизительной точностью. Как правило, по истечению времени они корректируются не единожды.

Тем не менее, доклад гласит, что к указанному году на первый план выйдут экономики развивающихся стран: Индия, Китай, Бразилия, Индонезия, Россия. Развитые же экономики, в частности США, будут им уступать. Также вниз списка опустятся Германия и Япония. Россия останется на шестом месте в мире и добьется экономического первенства в Европе. Резкого экономического роста стоит ожидать от Нигерии, Вьетнама и Филиппин.

Подобная ситуация в мировой экономике действительно возможна, так как основные развитые экономики буксуют уже не первый год и имеют ограниченный потенциал роста, исключительно за счет валютных и торговых войн. Такие страны, как Вьетнам и Индия, а также Россия имеют потенциал гораздо больший. Речь идет не только о наличии ресурсов, а по большей части о возможности развиваться за счет внутреннего спроса. Уровень жизни населения в развивающихся странах не высокий, это будет основным стимулом для дальнейшего развития.

Сегодня свои экономические прогнозы опубликует ЕС. Решение по процентной ставке объявит Резервный Банк Новой Зеландии. Заседание совета директоров сегодня проведут «ВТБ» и «АЛРОСА». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «Белон».

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

Другая аналитика