ГК Forex Club: НЕФТЬ: добыча в США будет расти гораздо медленнее мирового спроса

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением, после того как Американский институт нефти, по итогам прошлой недели, зафиксировал значительный рост запасов, а Агентство энергетической информации повысило прогнозы по объемам добычи в США на 2018 год.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени подрастали на 0,2% до 54,75 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,1% до 51,71 доллара за баррель. Оба сорта утратили около 2,2% днем ранее.

Американский институт нефти в рамках своей выборки зафиксировал рост запасов в США по итогам предыдущей недели на 14,2 миллиона баррелей. Эти цифры используются Агентством энергетической информации (EIA) для расчета динамики запасов в целом по стране, а потому существует риск, что их увеличение составит гораздо более прогнозируемых 2,5 миллионов.

В краткосрочном прогнозе рынка энергоносителей, опубликованном вчера, EIA повысило прогнозы по темпам роста добычи в США. По их оценкам, в 2017 году добыча достигнет 9,5 миллионов баррелей, пика 2014 года.

На таком фоне, безусловно, цены на нефть под давлением. Однако, паниковать у участников рынка поводов тоже нет. Во-первых, динамика запасов в США достаточно волатильный показатель, с сезонными факторами влияния и о долгосрочном влиянии на рынок говорить пока рано. Во-вторых, добыча в США может возрасти на 500 тысяч баррелей в сутки 2018 году, но за этот период времени мировой спрос, прогнозируется, вырастет на 3 миллиона баррелей в сутки. Представители ОПЕК уже это отмечали.

Если темпы роста добычи в США начнут оказывать негативное влияние на рынок, ОПЕК всегда может еще немного сократить добычу. Заявления о расширении времени действия пакта по заморозке на вторую половину 2017 года уже прозвучали от министра нефти Ирана Биджана Зангане.

Поэтому, поступившая негативная информация пока не приводит к пересмотру долгосрочных прогнозов по рынку нефти. Ее влияние в основном будет носить краткосрочный характер. По-прежнему полагаем, что падение контрактов Brent ниже 53 долларов за баррель будет поводом искать возможности для открытия долгосрочных позиций на покупку.

Валерий Полховский, аналитик

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