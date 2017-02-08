Альпари: EUR/USD: коррекция от минимума 1,0656 может затянуться до четверга

Во вторник торги по паре евро/доллар завершились снижением. Спрос на американскую валюту был связан с техническими факторами. Цена, пробив поддержку на уровне 1,0705 и трендовую линию, снизилась до отметки 1,0656.

Во второй половине дня доллар США подешевел к основным валютам на фоне снижения доходности американских облигаций. Курс евро восстановился от 1,0656 до 1,0706.

То, что ожидалось увидеть в среду, продавцы исполнили вчера. Курс евро/доллар после пробоя трендовой линии снизился до 1,0656. Сейчас все восходящие откаты спекулянты будут использовать для наращивания длинных позиций.

Согласно техническому анализу, внутридневной прогноз: минимум – 1,0659, максимум – 1,0713, закрытие – 1,0699. На торгах в Азии в паре евро/доллар наблюдается смешанная картина. Цена крутится вокруг уровня 1,0682. С открытия торгов в Европе вероятно повторное снижение курса евро к уровню 1,0660. Допускается тест уровня 1,0651. От него ожидаем восходящую коррекцию к уровню 1,0715. Экономический календарь для Европы пустой, поэтому направление основным парам будет задавать динамика американских облигаций.

Владислав Антонов, аналитик

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