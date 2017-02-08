ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением на 0,3%

Американские индексы во вторник слабо выросли, дешевели акции энергетических и компаний. S&P 500 повысился на 0,02%, Dow Jones – на 0,19%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – также на 0,19%. Сегодня американские индексы в целом слабо растут. S&P 500 снизился на 0,01%, Dow Jones прибавил на 0,05%, Nasdaq подорожал на 0,10%.

Нефтяные котировки во вторник снизились на фоне опасений, что рост добычи в США нивелирует сокращение производства топлива в странах ОПЕК. Brent подешевела на 1,2% до $55.05, а WTI – на 1,58% до $52.17. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижаться. Brent снизилась на 0,49% до $54.78, а WTI – на 0,84% до $51.73 за баррель. Азиатские рынки в среду меняются слабо, не демонстрируют единой динамики. Рост цен на бумаги компаний в сфере недвижимости нивелирует снижение котировок нефтяных компаний. Nikkei225 вырос на 0,3%, KOSPI потерял 0,6%, австралийский индекс ASX All Ordinaries поднялся на 0,5%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по ипотеке, Минэнерго США обнародует данные о количестве запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране за неделю. В России сегодня ВТБ и АЛРОСА проведут заседания совета директоров. В Белоне пройдет внеочередное общее собрание акционеров.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,3% на фоне снижения цен на нефть

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