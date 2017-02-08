Банк "Глобэкс": рубль ослабнет на фоне дешевеющей нефти Мы ожидаем нейтрального открытия индекса ММВБ. В свою очередь, рубль ослабнет из-за снижения цены на нефть. Американский институт нефти прогнозирует увеличение запасов сырой нефти на 14,2 млн баррелей, рынок уже отыграл данную новость. Фьючерсы на нефть марки Brent и на бензин нырнули вниз на 2,5% до $54,5 и $51,5 соответственно. Если сегодня вечером данные подтвердит Минэнерго США, то цены уйдут еще ниже. Также ситуацию могут усугубить данные по количеству активных горизонтальных буровых вышек, которые будут опубликованы в пятницу. Мы считаем, что к концу недели торги на сырьевых рынках и на валютном рынке Московской биржи пройдут в условиях повышенной волатильности. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте