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mfd.ruАналитикаКомментарии8 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": рубль ослабнет на фоне дешевеющ...
сегодня
10:10

Банк "Глобэкс": рубль ослабнет на фоне дешевеющей нефти

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса ММВБ. В свою очередь, рубль ослабнет из-за снижения цены на нефть. Американский институт нефти прогнозирует увеличение запасов сырой нефти на 14,2 млн баррелей, рынок уже отыграл данную новость. Фьючерсы на нефть марки Brent и на бензин нырнули вниз на 2,5% до $54,5 и $51,5 соответственно. Если сегодня вечером данные подтвердит Минэнерго США, то цены уйдут еще ниже. Также ситуацию могут усугубить данные по количеству активных горизонтальных буровых вышек, которые будут опубликованы в пятницу. Мы считаем, что к концу недели торги на сырьевых рынках и на валютном рынке Московской биржи пройдут в условиях повышенной волатильности.

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